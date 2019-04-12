開唱觀眾僅2人「音控調酒師」好淒涼！　慢慢說：現在會臭臉

記者盧薇淩／台北報導

雙人情侶團體慢慢說醞釀了近3年，2月底推出第3張創作專輯《1＋1＜3》，12日晚間舉行新歌演唱會，但由於歌迷是憑專輯入場，無法事先掌控進場人數，這也讓慢慢說相當緊張，不過也坦然笑說：「我們有人、沒人都唱過，有人就玩人體衝浪啊，沒人就坐下來大家聊聊天嘛。」兩人出道前獨立製作，曾在小河岸開唱台下只有2名觀眾。

▲慢慢說新歌演唱會。（圖／記者徐斌慎攝）

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慢慢說出道前獨立製作，當時舉辦專場演出，台下只有2名觀眾，一個是PA音控師，另一個是調酒師，志方笑說：「那時候剛好颱風天，看到台下只有2個人，還是照唱啊。」不過也說，以前覺得只要有演出機會都好，玩笑說：「現在反而心態建設沒這麼好，陰暗面比較多，看到沒人可能會臭臉一下，還是難過啦。」不過不管台下人數多寡，還是盡量進入演出狀態，演出前也有歌迷傳訊，親自焊接燈牌支持，讓他們相當感動。

▲慢慢說找來田中千繪當嘉賓。（圖／記者徐斌慎攝）

演出前一天，剛好是慢慢說交往8週年紀念日，點點笑說手機提醒才想起此事，兩人互相說「8週年快樂」，但沒有特別慶祝，交往多年鮮少過節日，志方說：「我們各種行程都要補。」但也說點點肋骨尚未康復，無法「激烈運動」，萬一憋不住怎辦？志方笑說：「那懷孕10個月也是啊！」

慢慢說在彩排記者會中演唱新歌《再見．快樂》，更邀請神秘嘉賓田中千繪到場，因之前點點受傷，志方曾笑言要找一位「女主唱」代打，於是同門的田中千繪鼓起勇氣到場，還罕見開口唱歌《自導自厭》，志方稱讚說：「可以找到心中女神很厲害」，下秒又轉頭跟一旁點點說：「妳也是女神啦」，突然放閃。

▲▼慢慢說曾開唱時，台下只有兩名觀眾。（圖／記者徐斌慎攝）