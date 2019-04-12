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魏如萱「ㄒㄐㄐ」直播開黃腔！　當媽尺度大開..聽眾秒笑翻

記者盧薇淩／台北報導

魏如萱去年產下可愛的兒子Louis，Hit Fm「OH夜DJ」工作由妹妹魏如昀代班半年，4月正式復工，上工第一天，她跟妹妹魏如昀一同主持，笑說：「我來跟妹妹交接，但之後妹妹在我主持電台的時候，還是要去當我兒子褓母！」她上工第一天開直播，結果一開工就開黃腔，惹得聽眾全笑翻，她也後悔說：「粉絲會不會覺得我生完小孩以後就尺度大開。」

▲▼魏如萱、魏如昀電台 。（圖／hit fm）

▲魏如萱回歸電台主持，上工第一天開黃腔。（圖／hit fm）

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魏如萱回歸電台，也開了臉書直播跟粉絲分享，收看直播的粉絲相當踴躍，聽眾將魏如昀打成注音文「ㄨㄖㄩ」，魏如萱看到以後說，「我就是ㄨㄖㄒ」，並且指著電台同事「小姐姐」說，妳們叫做「ㄒㄐㄐ」，但因為唸起來很像「吸雞雞」，讓全場大笑。魏如萱當下才反應過來，不小心開了黃腔，笑的眼淚噴出來，還後悔說，「粉絲會不會覺得我生完小孩以後就尺度大開」，不過因為這個意外的黃色笑話，也讓線上收看臉書直播的粉絲人數飆升。

▲▼魏如萱、魏如昀電台 。（圖／hit fm）

▲魏如昀和魏如萱聲音太像被聽眾認錯 。（圖／hit fm）

不過魏如萱回電台工作還有些不適應，主持時段是晚上9點到11點，但因為現在她跟著兒子一起作息，到了晚上11點就開始想睡，「生理時鐘到了，11點會感覺開始脹奶，要餵寶寶了！」而魏如昀很樂意當保母，她也說代班的日子很快樂，也有些捨不得，而且代班時，因為聲音太像讓聽眾認錯，有一次魏如昀在臉書直播，有聽眾留言：「終於看到OH夜DJ魏如萱本人！」讓也在看直播的魏如萱笑說，「我才是本尊啦！」但姐妹都認為她們聲音完全不像。
 
魏如萱分享回歸電台後的第一天心得，她說就像放了一個暑假，上工第一天就像是開學第一天，聊完天就可以回家，有點不踏實，很怕自己會變生疏，但其實身體會自動導航，「不會忘記的事情還是不會忘記」。

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