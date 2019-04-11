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周杰倫看不懂英文！　林書豪貼心「幫翻譯」…網一看內容笑崩：秀恩愛？

記者李湘文／綜合報導

歌壇天王周杰倫跟NBA球星林書豪有著好交情，還一起參與綜藝節目《這就是灌籃》，閒暇時常常在社群網站上互動，製造不少笑料。林書豪最近又透過Instagram抒發心情，被周杰倫開玩笑回覆「看不太懂」，因而熱心幫忙翻譯，但翻出來的結果完全跟原文不符，讓大批網友笑翻了！

▲林書豪幫周杰倫翻譯英文。（圖／翻攝自微博／這就是灌籃）

▲林書豪和周杰倫是好朋友。（圖／翻攝自微博／這就是灌籃）

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林書豪10日在Instagram發文感慨，原本因為2年3度受傷，導致錯過將近60場比賽，但靠著努力恢復，現在已完成了第9個賽季，忍不住想要感謝這段經歷，也謝謝粉絲。他的一番話不僅感動許多球迷，連周杰倫也特地來回覆「雖然我看不太懂，但看起來很正能量」，大方給讚。

▲林書豪幫周杰倫翻譯英文。（圖／翻攝自林書豪Instagram）

▲林書豪以英文分享感慨。（圖／翻攝自林書豪Instagram）

看到周杰倫說看不懂，林書豪立刻跳出來幫忙翻譯，只不過答案卻是：「我說我只喜歡你的音樂，別人的音樂都不聽。差不多這個意思，哈哈。」顯然跟原文的意思完全不同，只是趁機對周杰倫說好話，讓不少粉絲大笑「恩愛秀得可以」、「滿分回答」、「哎呦～有幽默感哦」。

▲林書豪幫周杰倫翻譯英文。（圖／翻攝自林書豪Instagram）

▲林書豪幫周杰倫翻譯英文。（圖／翻攝自林書豪Instagram）

好笑的是，不只網友紛紛前來圍觀，2人的共同好友吳建豪也看到了這串留言，裝作吃醋的模樣逼問林書豪：「你不是跟我說你最愛唱《流星雨》嗎？」玩笑間流露3人私下的好感情。

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