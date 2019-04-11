ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

F.I.R新主唱爆潛規則「不敢聯絡家人」　苦笑：怕他們難過！

記者盧薇淩／台北報導

「108年全國中等學校運動會」倒數9天登場，F.I.R擔任活動大使，11日舉辦記者會，搭配新歌《造夢者》與吉祥物同台演出，新主唱Lydia（韓睿）日前被爆靠潛規則上位，她11日苦笑表示：「清者自清，這種事沒辦法解釋。」但一看到新聞，她只能無奈說：「我沒有做的事情為何這樣說？我很怕家人看到，所以那時都沒跟家人聯絡，怕他們看到會難過。」

▲▼F.I.R全中會 。（圖／記者范綱儀攝）

▲F.I.R出席全中會活動。（圖／記者范綱儀攝）

請繼續往下閱讀...

韓睿年僅22歲，但原主唱Faye（飛）離開後，她加入F.I.R擔任新主唱引來許多罵名，也常因此難過落淚，回憶最刻薄的攻擊，曾被網路酸民批評「妳長好醜、唱歌好難聽」，更不斷拿她跟Faye比較，經過自我調適，陳建寧也會截圖網友鼓勵留言給她看，韓睿說：「後來就覺得一定要堅持、加油，不要被言論影響，可能他們還不是很瞭解我吧。」

近日有酸民說韓睿靠潛規則才能當主唱，她坦言新聞曝光期間，完全不敢跟家人聯絡，深怕家人替她擔心，但事後聊起此事，家人相信她說：「自己的孩子自己知道！」韓睿也說：「更多向前走的力量就是愛。」

▲▼F.I.R全中會 。（圖／記者范綱儀攝）

▲F.I.R新主唱（中）遭酸潛規則上位。（圖／記者范綱儀攝）

陳建寧以過來人經歷鼓勵韓睿，「人也越來越漂亮，我常說我們在這行這麼久，我們遭受的攻擊還算好的，更多更兇的言論我們看太多了，不管負面或正面都是好的，要用自己的作品證明自己。」阿沁跟陳建寧又被冠上潛規則罪名，陳建寧則說：「其實我不是網路一族，很多這種不負責的言論很不好」，也藉由新歌《愛上屬於你的天空》鼓勵被霸凌者。

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

推薦閱讀

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

《炮仔聲》李燕「入夢道別消失」　陳冠霖崩潰痛哭！

《炮仔聲》李燕「入夢道別消失」　陳冠霖崩潰痛哭！

獨家／夏如芝「小7歲男友」是藝人！　秘戀半年IG被抓包

獨家／夏如芝「小7歲男友」是藝人！　秘戀半年IG被抓包

認了？熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！　下秒驚覺說錯話…全場愣住

認了？熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！　下秒驚覺說錯話…全場愣住

快訊／許瑋甯手寫信道歉　「世界上只有一個中國」

快訊／許瑋甯手寫信道歉　「世界上只有一個中國」

許瑋甯「IG點讚阿六仔貼文」陸網友揚言封殺！出面認錯：兩岸一家人

許瑋甯「IG點讚阿六仔貼文」陸網友揚言封殺！出面認錯：兩岸一家人

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

林明禎驚險走光！「E級渾圓形狀全都露」　她超羞秒速拉衣…畫面瘋傳

林明禎驚險走光！「E級渾圓形狀全都露」　她超羞秒速拉衣…畫面瘋傳

《玩很大》黑隊隊長換他！　隔4年合體小鬼…網嗨翻：《角頭》團聚了

《玩很大》黑隊隊長換他！　隔4年合體小鬼…網嗨翻：《角頭》團聚了

直擊《跑男》錄影現場！　新嘉賓是「台灣偶像劇男神」

直擊《跑男》錄影現場！　新嘉賓是「台灣偶像劇男神」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

《炮仔聲》李燕「入夢道別消失」　陳冠霖崩潰痛哭！

獨家／夏如芝「小7歲男友」是藝人！　秘戀半年IG被抓包

認了？熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！　下秒驚覺說錯話…全場愣住

快訊／許瑋甯手寫信道歉　「世界上只有一個中國」

許瑋甯「IG點讚阿六仔貼文」陸網友揚言封殺！出面認錯：兩岸一家人

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

林明禎驚險走光！「E級渾圓形狀全都露」　她超羞秒速拉衣…畫面瘋傳

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

F.I.R, 韓睿, 阿沁, 陳建寧

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 日本版《PRODUCE 101》來了！　參賽5條件曝光「外國人也行」
  2. BL《圈套》床戲太OO！　徐鈞浩曝尺度：怕不能播
  3. 瑤瑤難得同框「龍鳳胎哥哥」！　五官神複製…根本短髮的她
  4. MAMAMOO第3年來台開唱！規模擴大「連辦2天」搶票時間出爐
  5. F.I.R新主唱爆潛規則「不敢聯絡家人」　苦笑：怕他們難過！
  6. 修杰楷每集盯《與惡》入坑　甜讚賈靜雯：她很了不起　
  7. 《惡作劇》插曲原唱是纖瘦正妹！皈依14年「因他逝世受打擊」
  8. 普悠瑪奪走8親人！「董家人近況」曝光　最慘新娘崩潰自殘「用身體摔地上」
  9. 詹子晴爸吹噓有莊園　一通電話揭騙局「他不是老闆」
  10. 三上悠亞追星TWICE洩搶票秘訣！彎腰胸部快掉出來首登成人展

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366