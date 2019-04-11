F.I.R新主唱爆潛規則「不敢聯絡家人」　苦笑：怕他們難過！

記者盧薇淩／台北報導

「108年全國中等學校運動會」倒數9天登場，F.I.R擔任活動大使，11日舉辦記者會，搭配新歌《造夢者》與吉祥物同台演出，新主唱Lydia（韓睿）日前被爆靠潛規則上位，她11日苦笑表示：「清者自清，這種事沒辦法解釋。」但一看到新聞，她只能無奈說：「我沒有做的事情為何這樣說？我很怕家人看到，所以那時都沒跟家人聯絡，怕他們看到會難過。」

▲F.I.R出席全中會活動。（圖／記者范綱儀攝）

請繼續往下閱讀...

韓睿年僅22歲，但原主唱Faye（飛）離開後，她加入F.I.R擔任新主唱引來許多罵名，也常因此難過落淚，回憶最刻薄的攻擊，曾被網路酸民批評「妳長好醜、唱歌好難聽」，更不斷拿她跟Faye比較，經過自我調適，陳建寧也會截圖網友鼓勵留言給她看，韓睿說：「後來就覺得一定要堅持、加油，不要被言論影響，可能他們還不是很瞭解我吧。」

近日有酸民說韓睿靠潛規則才能當主唱，她坦言新聞曝光期間，完全不敢跟家人聯絡，深怕家人替她擔心，但事後聊起此事，家人相信她說：「自己的孩子自己知道！」韓睿也說：「更多向前走的力量就是愛。」

▲F.I.R新主唱（中）遭酸潛規則上位。（圖／記者范綱儀攝）



陳建寧以過來人經歷鼓勵韓睿，「人也越來越漂亮，我常說我們在這行這麼久，我們遭受的攻擊還算好的，更多更兇的言論我們看太多了，不管負面或正面都是好的，要用自己的作品證明自己。」阿沁跟陳建寧又被冠上潛規則罪名，陳建寧則說：「其實我不是網路一族，很多這種不負責的言論很不好」，也藉由新歌《愛上屬於你的天空》鼓勵被霸凌者。