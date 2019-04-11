野生盧廣仲突襲西門町暴動！公開徵女友曝「交往好處」噴笑

記者盧薇淩／台北報導

盧廣仲為宣傳8月10日「盧廣仲11週年大人中返鄉站」高雄巨蛋演唱會，近日驚喜快閃現身西門町錄製KKBOX自製互動式實境節目《速爆突擊隊》，路人一看到「野生」偶像現身，馬上蜂擁而至，一度造成交通癱瘓，單身多年的他，感情狀態備受關注，聽聞「國師」唐綺陽預言巨蟹座在8、9月愛情運非常旺，他當場拿著大聲公在西門町公開徵女友，無厘頭條件讓全場噴笑。

▲盧廣仲西門町徵女友 。（圖／KKBOX）

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盧廣仲在西門町用一分鐘自我介紹：「大家好我是盧廣仲，台南人巨蟹座，沒有染頭髮、黑髮，174公分，平常喜歡彈吉他聽音樂，後腦杓沒有很凸、腳沒有長短腳，有時候腳趾頭是5隻，早上的時候會吃一下早餐、晚上的時候比較常吃晚餐！」無厘頭語言惹得全場大笑，最後更強調女友的福利，「跟我在一起的好處，就是男朋友會變成姓盧的，我可以早上很早就叫你起床」，招牌幹話讓大家噴笑，早睡早起的他，自願當起另一半的「人體鬧鐘」。

▲盧廣仲現身西門町引騷動。（圖／KKBOX）

這次盧廣仲的人力車初體驗可說是充滿考驗，面對「巨蟹座快問快答」考題，問及覺得自己是否性感？他妙回：「應該是感性，看電影聽音樂容易哭，也滿敏感的，對於世界、人群圍著我這方面。」自認面對愛情是「三不」的中庸態度，不耍壞、不當好好先生，也不會成為工具人，會在需要的時候提供協助、互相照顧「是一種互助會的概念。」

▲盧廣仲分享擇偶條件。（圖／KKBOX）

提到11週年演唱會，大家疑惑為何不是10周年？他自嘲，「大家對我奇怪行徑見怪不怪了，是有點叛逆，11代表第二個10年的開始，期待舊雨新知一起開啟下一個10年」。問及4月台北小巨蛋與8月高雄巨蛋場的不同，他透露會編排不同歌單、演唱新歌、還會加碼接地氣帶來閩南語歌。去年出演《花甲男孩轉大人》獲廣大迴響，今年工作上會暫別演員身分、回到音樂人狀態。

▲▼盧廣仲坐著人力車。（圖／KKBOX）