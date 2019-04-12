粉絲有福囉！筋肉男團TITAN 泰坦光臨《鍵盤手》脫啦！

娛樂中心／綜合報導

由比利、正義、漢之、奧斯汀四位能歌善舞組成的的筋肉男團「泰坦Titan」，近期發行第二張全新EP《Got Ya Back》，本周《明星鍵盤手》邀請到他們來和網友互動，不只舞力全開還要來重溫《明星鍵盤手》招牌「剪衣服」單元考驗！想要大飽眼福的粉絲們，記得4月12日下午5點鎖定「ETtoday星光雲」粉絲團&APP觀看《明星鍵盤手》的直播喔！

▲泰坦TITAN第二張新EP《Got Ya Back》大露好身材。（圖／記者李毓康攝）

隔了兩年終於發了第二張新EP的「泰坦Titan」，在這段時間內除了不斷精進舞蹈及創作能力，在身材上也力求精實，四人健身苦練出的「六塊肌」成果更是驚人，可說是成功進化為台灣正港的「筋肉男團」。本周明星鍵盤手除了邀請他們重溫招牌"剪衣服"單元肌情大放送給粉絲外，最後的舞蹈情境大考驗，更是挑戰他們的極限！4月12日下午5點記得鎖定「ETtoday星光雲」粉絲團&APP收看直播哦！

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「明星鍵盤手」由記者關韶文主持，4月12日下午5點，請鎖定「ETtoday星光雲」粉絲團與App直播，就有機會和筋肉男團「泰坦Titan」一起互動哦！！