ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

粉絲有福囉！筋肉男團TITAN 泰坦光臨《鍵盤手》脫啦！

娛樂中心／綜合報導

由比利、正義、漢之、奧斯汀四位能歌善舞組成的的筋肉男團「泰坦Titan」，近期發行第二張全新EP《Got Ya Back》，本周《明星鍵盤手》邀請到他們來和網友互動，不只舞力全開還要來重溫《明星鍵盤手》招牌「剪衣服」單元考驗！想要大飽眼福的粉絲們，記得4月12日下午5點鎖定「ETtoday星光雲」粉絲團&APP觀看《明星鍵盤手》的直播喔！

▲▼泰坦TITAN《Got Ya Back尬到底》新歌演唱會總彩。（圖／記者李毓康攝）

▲泰坦TITAN第二張新EP《Got Ya Back》大露好身材。（圖／記者李毓康攝）

隔了兩年終於發了第二張新EP的「泰坦Titan」，在這段時間內除了不斷精進舞蹈及創作能力，在身材上也力求精實，四人健身苦練出的「六塊肌」成果更是驚人，可說是成功進化為台灣正港的「筋肉男團」。本周明星鍵盤手除了邀請他們重溫招牌"剪衣服"單元肌情大放送給粉絲外，最後的舞蹈情境大考驗，更是挑戰他們的極限！4月12日下午5點記得鎖定「ETtoday星光雲」粉絲團&APP收看直播哦！

請繼續往下閱讀...

20190412明星鍵盤手開框圖

「明星鍵盤手」由記者關韶文主持，4月12日下午5點，請鎖定「ETtoday星光雲」粉絲團與App直播，就有機會和筋肉男團「泰坦Titan」一起互動哦！！

姐靠身上睡著阿金「不敢動」　度估仍保持姿勢網讚：超暖！

推薦閱讀

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話

子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話

親友只能坐走廊喝喜酒！　黃小柔「婚禮前爆哭」忍5年才說：一生遺憾

親友只能坐走廊喝喜酒！　黃小柔「婚禮前爆哭」忍5年才說：一生遺憾

鄭俊英老司機群組爆「集體性侵」！加害者確認：有藝人

鄭俊英老司機群組爆「集體性侵」！加害者確認：有藝人

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

男友零點倒數完怒了：我的卡拿來！　丫頭「以為是生日驚喜」傻眼

男友零點倒數完怒了：我的卡拿來！　丫頭「以為是生日驚喜」傻眼

小薰甜認熱戀鄭人碩：公開了！　撇當小三…鬆口「正式交往時間點」

小薰甜認熱戀鄭人碩：公開了！　撇當小三…鬆口「正式交往時間點」

乃哥爆李懿「故意弄掉細肩帶」　鎖骨香肩全都露…剪輯師揭幕後片！

乃哥爆李懿「故意弄掉細肩帶」　鎖骨香肩全都露…剪輯師揭幕後片！

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話

親友只能坐走廊喝喜酒！　黃小柔「婚禮前爆哭」忍5年才說：一生遺憾

鄭俊英老司機群組爆「集體性侵」！加害者確認：有藝人

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

男友零點倒數完怒了：我的卡拿來！　丫頭「以為是生日驚喜」傻眼

小薰甜認熱戀鄭人碩：公開了！　撇當小三…鬆口「正式交往時間點」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

明星鍵盤手, 泰坦

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 聖結石遊港買芒果汁　「每口都喝到塑膠片」卡喉嚨噎到…網聽店家反應全怒了！
  2. 大叔版浩角翔起？曾國城接棒《食尚玩家》曝煎熬心聲
  3. 淚訴離婚韓瑜曾經「想死」　孫協志驚爆在家自虐
  4. 美麗華、威秀影城《復仇者4》開賣前5分鐘「網站癱瘓」　網：進不去，怎買？
  5. 粉絲有福囉！筋肉男團TITAN 泰坦光臨《鍵盤手》脫啦！
  6. 百萬網紅荒島生存「划木筏驚見2鯊魚」　最後現身已過1月‥粉絲超擔心
  7. 小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！　林進認「起生理反應了」羞爆
  8. 拼清晨6點首映《復仇者4》！　「都累基層」影城前員工抱屈：上一整天會哭
  9. 直擊／美麗華《復仇者4》漏夜排隊14hrs！　媽媽早上才來：夭壽，排這麼長
  10. 迪士尼正式進軍串流服務　Disney+下半年登場

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366