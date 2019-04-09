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陳志強拍《炮仔聲》突昏倒！　落水戲「體溫失調」劇組緊急停拍

娛樂中心／綜合報導

演員陳志強在八點檔《炮仔聲》中飾演渣男張正浩，實力派演技讓觀眾氣得牙癢癢，然而其實背後拍攝過程十分艱辛，不僅被連續甩18個巴掌，挨打力道全是「來真的」，還曾拍到在片場昏倒，一度讓劇組緊急停拍，所幸最後平安無事，他也堅持撐到拍完，展現敬業態度。

▲▼《炮仔聲》出現傳說中「我跟你媽掉到水裡你會先救誰」劇情 。（圖／翻攝自vdol）

▲▼《炮仔聲》出現傳說中「我跟你媽掉到水裡你會先救誰」劇情 。（圖／翻攝自vdol）

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▲《炮仔聲》先前出現傳說中「我跟你媽掉到水裡你會先救誰」劇情，至今仍讓人印象深刻。（圖／翻攝自Vdol）

在《炮仔聲》先前播出內容中，其中一張超經典「婆媳落水戲」，至今仍讓人印象深刻。當時劇情安排王宇婕與劉秀雯同時溺水，陳志強被迫要選擇先救誰，這場戲正上演了大家最愛問的「女友和媽媽同時掉到水裡，你要先救誰？」

當時，陳志強在劇中為了覬覦女友家財產，竟丟下溺水的媽媽，選擇先救王宇婕，讓觀眾全都看傻眼，這段劇情不僅創下高收視，討論量也頓時爆增，令入戲網友氣得大罵太誇張，在當時引發不少討論。

▲王宇婕《炮仔聲》飾演王妍熙，劇中從小三魔化成惡媳婦 。（圖／三立提供）

▲王宇婕《炮仔聲》飾演王妍熙，劇中從小三魔化成惡媳婦 。（圖／三立提供）

▲陳志強拍《炮仔聲》落水戲時，曾發生昏倒意外 。（圖／三立提供）

然而，據《聯合報》報導，陳志強坦言，其實拍這場時天氣相當冷，他落水後體溫失調，加上二氧化碳中毒，當場昏倒，差點沒命，劇組還一度因此停拍，所幸最後沒事，且他還強撐、堅持要拍完，態度被讚相當敬業。

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