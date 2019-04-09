柯佳嬿學生頭太正！　張書豪緊張卡詞「跳針35次」狂NG

記者李欣容／綜合報導

柯佳嬿在電視劇《如果愛，重來》從大學演到婚後，她自豪學生扮相無違和，張書豪更說，喜歡她短髮俏麗的樣子，但張書豪卻因跟女神對戲緊張到忘詞，NG次數高達35次。

▲柯佳嬿劇中飾演大學生 。（圖／歐銻銻娛樂提供）

柯佳嬿從大學演起，劇中她和張書豪分別為畢業製作的男女主角，這也是兩人初識的緣由。而張書豪的角色視柯佳嬿為女神，對她一見鍾情，因而緊張到忘詞，走位遲鈍，甚至連頭都忘記要轉向鏡頭，一共NG了35次才拍攝完成。

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▲張書豪劇中暗戀柯佳嬿。（圖／歐銻銻娛樂提供）

這段「劇中劇」讓演戲經驗豐富的張書豪必須裝菜，「那場算是喜劇，自己又選一種很蠢的方式呈現，現場大家跟我都一直笑場，真的不斷NG，戲如人生啊。」

柯佳嬿則說，「雖然要瘋狂NG，但我們真正演起來是很順利的，為了呈現效果，有幾次我們笑場導演都不喊卡，看我們能憋多久。」

▲張書豪「劇中劇」和柯佳嬿對戲，緊張到狂NG。（圖／歐銻銻娛樂提供）

至於2人是否曾因為與大咖演員對戲而緊張？張書豪想起在拍《百日告別》時，跟林嘉欣有床戲，緊張到不知道怎麼演，柯佳嬿搞笑說，「我目前還沒有，但幻想跟孔劉對戲就超緊張！希望有機會實現願望。」

▲柯佳嬿幻想跟孔劉對戲。（圖／歐銻銻娛樂提供）