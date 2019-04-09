好威！周興哲美校內首位拿到iPad　朋友搶玩被「跩回一句」

記者盧薇淩／台北報導

歌手周興哲9日在Apple Store台北101旗艦店舉辦MV首映座談會，新歌《終於了解自由》MV使用iPhone Xs Max拍攝，才花12小時就完成，他笑說拿給朋友看時，大家都不信，直說「太厲害！」他也透露自己從國中就是「果粉」，「記得感恩節時，我求爸爸買iPod給我，求了大概2小時！」並笑說自己應該是第一個買到iPad的人，當時同學都到他宿舍搶玩。

▲周興哲出席首映會。（圖／索尼提供）

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周興哲為了求爸爸買iPod給他，求了2個小時，但後來iPad問世，「我拿著壓歲錢去美國的Mall排隊，當時買到還有人拍手歡呼，很難忘。」他也自豪應該是當時學校裡第一個買到iPad的人，「朋友都來我宿舍搶著玩，我就說去排隊！」充滿回憶。

▲周興哲曾在學校搶先用iPad。（圖／索尼提供）

周興哲9日穿襯衫西褲正裝出席，被問額頭上的傷疤，他表示3歲時跟哥哥玩盪鞦韆，玩到太瘋不小心飛出去，被打過來的鞦韆刺傷，縫了45針，「醫生說如果再深個5公分，我就掰掰了」，笑說可能因禍得福，開啟了自己的音樂細胞。最近正忙籌備台北小巨蛋演唱會，他表示不打算邀嘉賓，首次攻蛋希望自己當主角，至於較苦惱的事是腹肌，目前最滿意自己的手臂線條及肩線，體脂肪約莫16，但最理想希望降到13、14。