遭指「星野源小三」NHK女主播回應首曝光！電視台零發聲…他揭原因

記者陳芊秀／綜合報導

日本爆料網紅「滝沢ガレソ」22日發文驚爆超人氣女星婚變，原因是歌手老公不倫已婚NHK女主播，日網揣測指向星野源與新垣結衣，夫妻倆更為此在廣播節目親自發聲澄清。相較於星野源大動作反擊，被瘋猜小三的NHK主播林田理沙卻持續沉默，其幕後原因也被挖出。

▲星野源、新垣結衣大動作反擊婚變揣測，遭指小三的NHK主播仍沉默。（圖／翻攝自日網）

據日媒《News Postseven》報導，爆料文點名NHK主播，引發網友推測是5月上旬與丈夫離婚的NHK主播林田理沙，更發生女主播網咖過夜的情況，日網議論不斷。有NHK電視台內員工透露，爆料文擴散的隔天，電視台相關部門展開討論，長官詢問林田理沙，女方回答「根本不是事實」，而電視台高層斟酌種種可能的風險後，決定不要對外發聲。

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▲電視台員工爆料，林田理沙回應上司外界揣測「根本不是事實」。（圖／翻攝自日網）

林田理沙身陷不倫風波當週，繼續播報周末晚間新聞，由於電視台對主播經營社群態度嚴格，她沒有自己的社群平台，也因此喪失對外發聲的機會，而其他電視台的人員認為，NHK應該保護主播，幫助主播否認傳聞，但是NHK高層則判斷「不想把事情搞大」，至今仍沒有正式聲明。