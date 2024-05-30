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小孟老師／5月30日星座運勢　天秤生意靠朋友「尊重伴侶個性」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

▲▼示意圖,工作,團體,業務,同事,居家,室內,快樂,學習,電腦,辦公桌,企業（示意圖／123RF）

【風象星座】

水瓶座

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工作：品牌帶動發展
感情：增進友誼時機
財運：謹慎理財工具
幸運色：淡藍色
貴人：金牛
小人：巨蟹

雙子座

工作：完成現有任務
感情：打扮得宜加分
財運：提升專業學習
幸運色：藍色
貴人：水瓶
小人：獅子

天秤座

工作：生意始於朋友
感情：尊重彼此個性
財運：瞭解趨勢行情
幸運色：白色
貴人：雙子
小人：天蠍

【土象星座】

魔羯座

工作：得到顧客支持
感情：培養共同興趣
財運：審慎選擇方案
幸運色：金色
貴人：雙魚
小人：射手

金牛座

工作：改善自我習慣
感情：說話圓融動聽
財運：瞭解財富價值
幸運色：亮紅色
貴人：牡羊
小人：處女

處女座

工作：推動企業轉型
感情：恢復往日寧靜
財運：出版出書小賺
幸運色：亮紅色
貴人：天秤
小人：金牛

【水象星座】

巨蟹座

工作：引領組織轉型
感情：展現戀愛技巧
財運：正財穩當入帳
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：雙魚

天蠍座

工作：改變自己世界
感情：懂得道歉寬恕
財運：財務心想事成
幸運色：金色
貴人：射手
小人：天秤

雙魚座

工作：樹立行業典範
感情：體現關愛之深
財運：休息充電加油
幸運色：藍色
貴人：巨蟹
小人：雙子

【火象星座】

牡羊座

工作：興趣成為工作
感情：單身遇見桃花
財運：賺外快的機會
幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：魔羯

獅子座

工作：創造更多想像
感情：行為表達忠心
財運：做好風險控制
幸運色：黃色
貴人：天蠍
小人：牡羊

射手座

工作：實現共贏機制
感情：解開彼此誤會
財運：賭運高小獲利
幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：水瓶

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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