新婚2年！曾智希自爆陳志強離家　他親筆寫「與妻暫別書」網朝聖

記者陳芊秀／綜合報導

八點檔明星夫妻曾智希與陳志強於2022年結婚，加上6年愛情長跑，至今累積8年感情，婚後更努力拼生子。她520剛放閃，昨日（29）透露老公要離家1個半月，並曬出老公親筆寫的「與妻暫別書」，吸引大批網友來朝聖。

▲曾智希與陳志強結婚2年。（圖／翻攝自臉書／曾智希）

曾智希曬照PO文「陳先生要離家一個半月去拍戲，留了一封家書給我」。而陳志強親筆信「與妻暫別書」，交代6個重點，「一、注意自己身體健康要吃飽！二、每天都要記得吃保健食品！三、小胖妹黑秀每天都吃一顆蛋！四、注意黑秀的水壺要加水！五、出門記得帶皮包，一樓大門要嗶嗶！六、想著我一個半月，我就回來了！」字裡行間都是提醒愛妻注意身體、出入家門安全，也關心萌寵的飲食。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲曾智希透露老公陳志強要離家，老公親筆寫下「與妻暫別書」。（圖／翻攝自臉書／曾智希）

「與妻暫別書」釣出一群藍勾勾名人回應，米可白留言「太可愛了」，唐玲讚陳志強「字寫得蠻好看」，Gigi笑回「怎麼這麼幽默的先生」，星座專家安格斯留言「根本把妳當寵物啊」。網友驚艷陳志強的手寫字端正，同時笑回曾智希「到底是多常忘記帶皮包」、「字漂亮，字字句句都是愛，志強很會耶」。而陳志強也來留言：「嗯……都說是家書了……既然這樣，那就麻煩大家一起提醒她吧。」貼文數小時內超過1.8萬人按讚。