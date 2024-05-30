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小嫻「先天沒子宮」稱代孕如曙光！立院公聽會發聲…婦科醫促修法

子宮戰爭3／「先天沒子宮」小嫻稱代孕如曙光　婦科醫：患者從青春期等到更年期

▲藝人小嫻從17歲時就期待台灣開放代理孕母，她認為目前社會氛圍過於極端，難以讓討論有所進展。（圖／翻攝自陳昭姿臉書）

圖文／CTWANT

44歲的藝人小嫻（黃瑜嫻）17歲時得知自己天生沒有子宮，因此高度期待代理孕母合法化，日前她參加「人工生殖法修改草案」立法院的公聽會，聽到很多商業代孕的悲慘故事，認為反對的聲音更值得被聽見，這樣才能讓代理孕母的制度更完善。

根據衛福部110年人工生殖不孕原因統計，子宮受損佔不孕婦女約1~2成，推估5000至1萬人有代孕需求。「我是17歲時才知道自己天生沒有子宮，當時醫師安慰我『台灣未來有機會開放代理孕母，你還是有機會擁有孩子』，當時我覺得自己看到曙光。」小嫻說，當時是1997年，如今已經2024年了，但代理孕母爭議依舊。

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2017年小嫻與前夫何守正遠赴美國找代理孕母，花了400多萬卻以失敗告終，最終2人於2018年離婚。在立委陳昭姿的邀請下，小嫻於4/3參加「人工生殖法修改草案」立法院的公聽會，訴說自己對於代理孕母的看法。

「我覺得極端的贊成、極端的反對都不會有任何進步，不如把光譜拉中間一點，才有討論的空間。」小嫻說，她也聽過很多商業代孕的悲慘故事，所以認為反對的聲音更值得被聽見，這樣才能讓代理孕母的制度更完善。

小嫻也在公聽會現場請教反對者的意見，婦女新知基金會主任陳政隆說，「現在看到所有代孕的草案，內容都太空白了，無法完全保障雙方權益，例如孕母跟委託家長之間的關係，草案只規定以契約來訂定，但沒有細則，如果孕母最後真的遇到侵權，到底要如何保護自己？」

陳政隆說，台灣的性別環境容易形成不對等的溝通關係，在這樣的狀況下，如果把協商的責任丟給委託家庭跟孕母，會有很大的糾紛，草案雖說可以請律師協調，但這個律師要由誰去聘僱？如果是委託家庭，那律師到底要多聽委託家庭？還是要多幫孕母爭取權益？還是政府應該有個公立的居間機構？而這個機構不能跟所謂的生殖中心有任何利益糾葛，如此才能真正中立。

TFC臺北婦產科生殖中心院長胡玉銘表示，「我期盼立法院盡速通過修法，因為很多病人已經等了40年，從青春期發現沒子宮，期待透過代理孕母生三個，結果現在都等到更年期了。」

子宮戰爭3／「先天沒子宮」小嫻稱代孕如曙光　婦科醫：患者從青春期等到更年期

▲天后阿妹經紀人陳鎮川（左）與另一半Darren結婚後，2020年透過美國代理孕母，在美生下兒子「陳陳」。（圖／翻攝自陳鎮川臉書）

台灣子宮內膜異位症學會秘書長何彦秉醫師指出，先天無子宮、子宮有嚴重問題等無法生育的患者，代理孕母是他們唯一的解決之道。何醫師分享，曾遇過一名35歲患者，因被診斷出子宮內膜癌，雖保留了卵巢卻必需切除子宮，終生無法生育。最後選擇至烏克蘭尋求代理孕母的協助，才能一圓生子夢。

TFC臺北婦產科診所生殖中心在2024年3月8日至5月13日期間，針對「人工生殖法修改草案」進行線上問卷，共計回收1318份有效問卷，75%支持建立在完善法規與配套措施下開放代理孕母，讓天生或因疾病無法生育者，也可以成為母親。

本身是婦產科醫師的國民黨立委陳菁徽表示，代理孕母這個議題是否要通過，行政單位都應該先將法案送進立法院進行審查，由具備民意基礎的立法委員進行討論，最終由民意做出決定。而非像過去幾十年來，一拖再拖，辦理了無數場會議，卻始終原地踏步沒有更近一步的結論，這讓許多苦苦等待的當事人過著非常痛苦的生活。

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