陳沂首戰SWAG真的脫了！伺服器大當機　前海龍蛙兵「火車便當」硬不起來

記者孟育民／台北報導

知名網紅陳沂今（29日）SWAG首戰，找來前海龍蛙兵壹柒柒和前副導長內內擔任嘉賓，沒想到開播太多人湧入直播間，導致伺服器大當機，而身經百戰的壹柒柒開場就被陳沂虧：「給你10分鐘還硬不起來，軟男！」更直言：「不是我不想體驗，是你硬不起來！」壹柒柒則立馬邀約她進小房間實際感受，最後兩人都已經做火車便當的動作了，壹柒柒依舊沒辦法硬，場面相當爆笑。

▲陳沂首戰找來壹柒柒和內內。（圖／翻攝自swag）

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▲▼陳沂和壹柒柒尺度全開。（圖／翻攝自SWAG）

陳沂首播並沒有真槍實彈，三人在鏡頭前聊起性幻想對象、性癖好、男友二選一，聽到性幻想對象名單有Joeman，她不改大砲個性說：「他瘦下來之後就像掉在湖裡面，變成一個漂亮的Joeman，我覺得他一定會有過人之處，瘦下來也會找到。」被問到吳宗憲時，她再度打槍，最後不管拿誰給陳沂選，她都還是偏好羅志祥，不停誇讚羅志祥就是理想型。

▲▼陳沂和壹柒柒大方互動，還被打屁股。（圖／翻攝自swag）

進入深夜時間，陳沂大方放送粉絲福利，直播破一萬時，陳沂直接脫了，畫面中她把內褲脫掉，更說：「我沒有要穿回去，都脫掉了幹嘛要穿回來。」更拿給壹柒柒聞，他尷尬地拿起來聞，後來敷衍說：「可以，真的沒味道。」最後還大方給驗奶，還有粉絲指令想看壹柒柒空幹陳沂10下，沒想到兩人也真的照做，場面超害羞。

▲陳沂把內褲脫掉。（圖／翻攝自SWAG）