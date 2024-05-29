ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

日網紅亂爆星野源偷吃！堅不刪文　日媒曝「他還在急找不倫證據」

記者劉宛欣／綜合報導

日本爆料巨頭「滝沢ガレソ」日前發文稱超人氣女星與老公婚變，男方出軌知名女主播，為了壓消息還砸了10億日圓，全文雖未指名道姓，卻明顯影射星野源與新垣結衣，夫妻倆為此兩度澄清謠言，爆料巨頭的X帳號擁有274萬人追蹤，29日被起底真實身分，日媒還透露他目前為了證明自己的說法，到處在找不倫證據。

▲新垣結衣、星野源因戲擦出愛火。（圖／翻攝自Instagram／iamgenhoshino）

▲星野源與新垣結衣否認婚變。（圖／翻攝自Instagram／iamgenhoshino）

據日媒《週刊文春》報導，「滝沢ガレソ（瀧澤Gareso）」爆料日本社會眾多內幕，是炎上系網紅。報導中指出他是一名畢業於慶應大學的36歲男性，目前在大企業任職，從外型爽朗的樂團青年，轉身成為百萬網紅，專門揭發各種黑幕，擁有不少死忠支持者。這次爆料星野源與新垣結衣夫婦的事件翻車，私下相當著急，一直到處在問「哪裡有不倫的證據？」且堅持至今未刪文。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲爆料文破1.5億觀看，至今仍未刪除。（圖／翻攝自X）

▲爆料文破1.5億觀看，至今仍未刪除。（圖／翻攝自X）

滝沢ガレソ於5月22日發文稱超人氣女星與歌手老公婚變，引發轟動。星野源公司AMUSE隨後於23日凌晨發聲嚴正否認。星野源本人也在主持的廣播節目，親自否認外界揣測，強調「100%沒有的事，沒有一個是事實，我感受到來自全日本的憎恨。這種經驗我從來沒有過，真的非常恐怖」。老婆新垣結衣破例電話連線，心疼老公受中傷攻擊，夫妻倆透過節目親口撇清婚變。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

推薦閱讀

陳沂首戰SWAG真的脫了！伺服器大當機　前海龍蛙兵「火車便當」硬不起來

陳沂首戰SWAG真的脫了！伺服器大當機　前海龍蛙兵「火車便當」硬不起來

日網紅亂爆星野源偷吃！堅不刪文　日媒曝「他還在急找不倫證據」

日網紅亂爆星野源偷吃！堅不刪文　日媒曝「他還在急找不倫證據」

財經網美追打五月天！列出演唱會收益：捐8000萬很多嗎

財經網美追打五月天！列出演唱會收益：捐8000萬很多嗎

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

快訊／拖欠一年管理費！郭書瑤首露面「落淚道歉」　後續處理曝光：檢討過了

快訊／拖欠一年管理費！郭書瑤首露面「落淚道歉」　後續處理曝光：檢討過了

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

限韓令掰！隔9年「韓團北京開唱」官方准了　陸網怒檢舉：偷國棒子別來

限韓令掰！隔9年「韓團北京開唱」官方准了　陸網怒檢舉：偷國棒子別來

快訊／六月發聲回應婚變李易！認「夫妻為瑣事摩擦生熱」　7字曝現況

快訊／六月發聲回應婚變李易！認「夫妻為瑣事摩擦生熱」　7字曝現況

大蛇丸半年狂甩31kg！飲控菜單全公開「2餐就破千」　網：真的燒錢

大蛇丸半年狂甩31kg！飲控菜單全公開「2餐就破千」　網：真的燒錢

昆凌2歲小女兒「做家事」！8近照罕見曝光　小嘴激似周杰倫基因太強

昆凌2歲小女兒「做家事」！8近照罕見曝光　小嘴激似周杰倫基因太強

韓綜《認命吧！通通你買單》來台灣拍攝！　5韓星全台趴趴走「闖關吸目光」

韓綜《認命吧！通通你買單》來台灣拍攝！　5韓星全台趴趴走「闖關吸目光」

Joeman認了「有整型」！公開進化過程　阿滴：只有聲音是一樣的

Joeman認了「有整型」！公開進化過程　阿滴：只有聲音是一樣的

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陳沂首戰SWAG真的脫了！伺服器大當機　前海龍蛙兵「火車便當」硬不起來

日網紅亂爆星野源偷吃！堅不刪文　日媒曝「他還在急找不倫證據」

財經網美追打五月天！列出演唱會收益：捐8000萬很多嗎

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

快訊／拖欠一年管理費！郭書瑤首露面「落淚道歉」　後續處理曝光：檢討過了

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

限韓令掰！隔9年「韓團北京開唱」官方准了　陸網怒檢舉：偷國棒子別來

快訊／六月發聲回應婚變李易！認「夫妻為瑣事摩擦生熱」　7字曝現況

大蛇丸半年狂甩31kg！飲控菜單全公開「2餐就破千」　網：真的燒錢

昆凌2歲小女兒「做家事」！8近照罕見曝光　小嘴激似周杰倫基因太強

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

星野源, 新垣結衣

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陳沂首戰SWAG真的脫了！伺服器大當機　前海龍蛙兵「火車便當」硬不起來
  2. 邵雨薇遊學2個月「拍片講日文」　曝學習成果：很高興我來了
  3. 駕獨木舟划向石垣島　郭泓志與KID嚴重曬傷
  4. 日網紅亂爆星野源偷吃！堅不刪文　日媒曝「他還在急找不倫證據」
  5. 不斷更新／韓星活動6月售票看這裡！　金秀賢隔9年來台搶票進入倒數
  6. 周湯豪差點被球撞飛跌下台！　演唱會驚險畫面曝光：真的嚇爛
  7. 財經網美追打五月天！列出演唱會收益：捐8000萬很多嗎
  8. 限韓令掰！隔9年「韓團北京開唱」官方准了　陸網怒檢舉：偷國棒子別來
  9. 神還原《灌籃高手》！張員瑛變「真人版晴子」甜問：喜歡籃球？　網全暈
  10. 麥可基頓合作老友艾爾帕西諾　驚現「失憶症狀」苦笑：大家很擔心

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366