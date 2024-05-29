日網紅亂爆星野源偷吃！堅不刪文　日媒曝「他還在急找不倫證據」

記者劉宛欣／綜合報導

日本爆料巨頭「滝沢ガレソ」日前發文稱超人氣女星與老公婚變，男方出軌知名女主播，為了壓消息還砸了10億日圓，全文雖未指名道姓，卻明顯影射星野源與新垣結衣，夫妻倆為此兩度澄清謠言，爆料巨頭的X帳號擁有274萬人追蹤，29日被起底真實身分，日媒還透露他目前為了證明自己的說法，到處在找不倫證據。

▲星野源與新垣結衣否認婚變。（圖／翻攝自Instagram／iamgenhoshino）

據日媒《週刊文春》報導，「滝沢ガレソ（瀧澤Gareso）」爆料日本社會眾多內幕，是炎上系網紅。報導中指出他是一名畢業於慶應大學的36歲男性，目前在大企業任職，從外型爽朗的樂團青年，轉身成為百萬網紅，專門揭發各種黑幕，擁有不少死忠支持者。這次爆料星野源與新垣結衣夫婦的事件翻車，私下相當著急，一直到處在問「哪裡有不倫的證據？」且堅持至今未刪文。

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▲爆料文破1.5億觀看，至今仍未刪除。（圖／翻攝自X）

滝沢ガレソ於5月22日發文稱超人氣女星與歌手老公婚變，引發轟動。星野源公司AMUSE隨後於23日凌晨發聲嚴正否認。星野源本人也在主持的廣播節目，親自否認外界揣測，強調「100%沒有的事，沒有一個是事實，我感受到來自全日本的憎恨。這種經驗我從來沒有過，真的非常恐怖」。老婆新垣結衣破例電話連線，心疼老公受中傷攻擊，夫妻倆透過節目親口撇清婚變。