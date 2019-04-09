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田馥甄：吸引我最愛的男人！　自剖過往..梁靜茹這首唱入心

記者盧薇淩／台北報導

情歌天后梁靜茹5月將推出新專輯《我好嗎？-太陽如常升起》，沉潛7年的她，適逢今年出道二十周年，把過去累積的人生經驗及能量，訴說歌唱生涯心路歷程。唱片公司特別邀請許多大咖歌手，說說對於梁靜茹的情歌記憶，五月天和田馥甄巧合地同樣推薦《寧夏》，田馥甄更感性地說，這首歌吸引了「我愛的男人」爸爸的耳朵與心。

▲▼田馥甄推薦梁靜茹 。（圖／環球提供、翻攝臉書

▲田馥甄被梁靜茹《寧夏》深深打動 。（圖／環球提供、翻攝臉書）

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田馥甄9日推薦梁靜茹的《寧夏》，並感性說：「記得是和爸爸並肩時偶然間聽到這首歌，爸爸問起這首是什麼歌，我回答是梁靜茹的寧夏。本來就喜歡這首輕快舒服的情歌，因為它吸引了爸爸的耳朵與心，讓我又回過頭再仔細聽聽是什麼吸引了我愛的男人。」她讚梁靜茹總能唱得讓人揪心動容，但也能把《寧夏》這種情歌唱出甜擰出蜜，讓人嘴角上揚心情飛翔，真是厲害。

▲▼田馥甄推薦梁靜茹 。（圖／環球提供、翻攝臉書

▲梁靜茹推出新專輯。（圖／環球提供）

五月天則說，「靜茹的歌聲，一直都像這首歌一般，甜蜜靜謐地存在，在那個難忘的夏天。」Ella則選擇《會呼吸的痛》，作詞姚若龍以小說《東京鐵塔》為出發來創作，「每次聽都會讓我想起書裡的情節，雖然是要分享情歌，但我喜歡這首講的是親情，讓我特別感動。」

劉若英推薦《茉莉花》，她表示：「聽靜茹唱這首，溫柔得心好酸。」陳綺貞則喜歡《崇拜》，「只要有人懂我的天真，我就會愛他」；盧廣仲最喜歡《愛你不是兩三天》，還幽默地表示：「覺得這首歌旋律編曲歌聲都好棒，還有一個感想是：不是兩三天的話那到底總共是幾天？」

▲▼田馥甄推薦梁靜茹 。（圖／環球提供、翻攝臉書

▲梁靜茹專輯主視覺到加拿大拍攝。（圖／環球提供）

專輯主視覺拉到加拿大溫哥華的大遍曠野森林拍攝，恰巧梁靜茹第一張專輯《一夜長大》正是在溫哥華錄製完成，當年剛從馬來西亞搬到台灣的梁靜茹，因水土不服呼吸道過敏，導致錄音狀況不佳，製作人李宗盛決定安排她到加拿大錄音室專心錄唱，沒想到這一唱，竟一整年都沒錄好，梁靜茹說：「大哥總覺得我唱別人的歌都唱得很好，唱自己作品卻沒有自己味道，叫我一直重唱再錄！」遇到低潮的梁靜茹，不得已回到馬來西亞的民歌西餐廳駐唱幾個月，過程中想起李宗盛的一句話，也成了日後鼓勵自己的座右銘：「不管在任何狀態唱歌，都要跟當初為什麼要唱歌是一樣的。」

▲▼田馥甄推薦梁靜茹 。（圖／環球提供、翻攝臉書

▲▼五月天、田馥甄推薦心中的梁靜茹情歌。（圖／環球提供）

▲▼田馥甄推薦梁靜茹 。（圖／環球提供、翻攝臉書

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梁靜茹, 五月天, 田馥甄, ella, selina, 陳綺貞, 王力宏

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