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經紀人揭12年合作內幕！　反擊暗酸「鄧紫棋被身邊人影響」

記者許皓婷／綜合報導

香港歌手鄧紫棋（G.E.M）跟前東家「蜂鳥音樂」爆發合約糾紛，她控訴自己10年來屢遭到公司不公平對待，雙方撕破臉、各執一詞，目前此事已進入法律程序，她的經紀人張丹則在8日發出長篇文章反擊，她更被暗指有點愛耍賴，引起外界關注。

▲鄧紫棋經紀人發文。（圖／翻攝自微博）

▲鄧紫棋和公司「蜂鳥音樂」鬧翻。（圖／翻攝自微博／鄧紫棋）

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鄧紫棋日前宣布與公司蜂鳥音樂解約，和合作多年的經紀人張丹徹底鬧翻，她更痛訴對方是除了爸爸以外，曾是自己最信任的男人，但卻屢遭受到不公平的對待，包含未經同意的代言合約及滿檔行程安排等，讓她心灰意冷，決定結束雙方合作。

張丹和鄧紫棋鬧翻後，8日在微博PO出1400字長文，一開頭就寫著「致G.E.M.的歌迷」，他劈頭就說：「我所認識私底下的G.E.M.是一個開心，單純，努力，有點愛耍賴的人。」並透露兩人在12年來的工作過程中，關係大部分都是坦誠的，但他話鋒一轉，「直到這一兩年，我發現她有很多自己的想法跟我們最初的初衷有分歧，我就減少自己給她的意見，讓她盡量找到自己想要的方向」。

▲鄧紫棋經紀人發文。（圖／翻攝自微博）

▲鄧紫棋和經紀人張丹（左）撕破臉。（圖／翻攝自微博／張丹

而張丹也表示公司不斷確保著鄧紫棋的歌曲能夠受到大眾喜愛，並直言這些事情的動機絕不可能單純的為了賺錢，他表示：「絕大部分是出自於我們對於音樂的執著和透過G.E.M.的音樂去啟發聽眾的初衷。」更透露：「在一起共事了12年的這一刻，藝人（鄧紫棋）被環境和各種身邊的人影響，認為我們這麼多年來做的都是為了占她的便宜賺她的錢。」他更直接反擊鄧紫棋的說法，「對她不公平，強迫她做違背意願的事，強迫她續約，甚至她所說強迫她稱之為違法的事⋯這些事情沒有一點真實性」，他更呼籲對方歌迷：「希望歌迷們能夠冷靜下來，看到事情的兩面，讓法律去判定這件事的對與錯，謝謝你們一直的支持。」希望一切交由法律。

▲鄧紫棋經紀人發文。（圖／翻攝自微博）

▲鄧紫棋經紀人張丹發文。（圖／翻攝自微博／《蜂鳥音樂》）

事實上，鄧紫棋16歲出道時，就被蜂鳥音樂簽下，至今11個年頭過去，年僅27歲的她，也一舉躍上歌壇小天后之位。她在《歌手2》後爆紅，也於2013年同步舉行個人第一套「X.X.X. Live世界巡迴演唱會」，除了亞洲地區，更前進歐洲、北美等地開唱，整套演唱會花了近3年，走過世界73個場次，當時她年僅21歲，年紀輕輕就已站穩歌壇，聲勢銳不可擋。如今爆發解約風波，也讓外界格外關注她的後續動向。

▲鄧紫棋經紀人發文。（圖／翻攝自微博）

▲鄧紫棋深陷解約風波。（圖／翻攝自微博）

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