ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊貴媚「銀幕初吻」給了秦漢　導演狂喊「卡」：吻掉一卷膠卷

記者林彥君／台北報導

楊貴媚日前上民視《台灣的聲音》，楊貴媚過去以唱歌踏入演藝圈，出道後媽媽的對她說：「妳一個月上不到2次歌唱節目，但妳去演電視劇，是每天都會看到的！」楊貴媚因此轉換跑道，開始接觸演戲。

▲▼楊貴媚。（圖／民視提供）

▲楊貴媚過去以歌手出道。（圖／民視提供）

如今楊貴媚躍上大螢幕成為電影演員，說到電影，楊貴媚印象最深刻的是「銀幕初吻」。在李行導演的《又見春天》中，男主角是秦漢，楊貴媚回想當時情景說：「跟他演吻戲時一直被導演喊卡，因為所有的人在旁邊看，另外一個壓力來自秦漢，因為以前都是背著書包去看他的電影，怎麼吻的下去。」光是一場短短的吻戲，吻掉一卷膠卷。

▲▼楊貴媚。（圖／民視提供）

請繼續往下閱讀...

▲楊貴媚。（圖／民視提供）

楊貴媚回憶當時報名台視《新人獎》，因為參賽者必須是職業歌手，她並不具備此條件，還是由恩師黃敏老師寫了推薦函才得以通過。黃敏老師當時的得意門生很多，像是鳳飛飛、陳盈潔、龍千玉等人。楊貴媚當時年紀小最得疼愛，師母介紹她去西餐廳唱歌，但當時老闆要求歌手要會彈吉他，楊貴媚馬上去買一把吉他，從此開啟她的演藝之路。

楊貴媚把吉他帶到錄影現場，主持人李哲藝問：「妳會彈嗎？」楊貴媚笑說：「不會！」原來楊貴媚當年央求工作人員，將吉他收音的麥克風不要插電，假彈真唱，練膽、練台風兼賺錢，此舉讓主持人驚呼：「膽子真大啊！」

超大陣！米克斯軍團集體過馬路 義氣汪殿後..交警急指揮：快過去！

推薦閱讀

劉雨柔「跟老公瀕臨危險關係」　2字訣＋抖白嫩腿：沒事了

劉雨柔「跟老公瀕臨危險關係」　2字訣＋抖白嫩腿：沒事了

元氣走後⋯Lulu發現黃子佼瘦了：我的任務是守護孟耿如！

元氣走後⋯Lulu發現黃子佼瘦了：我的任務是守護孟耿如！

《食尚玩家》主持群大洗牌　老班底莎莎、浩角翔起回應了！

《食尚玩家》主持群大洗牌　老班底莎莎、浩角翔起回應了！

趙心姸節目上被嘲笑　2歲女兒「ㄆㄤㄆㄤ」看電視氣到哭

趙心姸節目上被嘲笑　2歲女兒「ㄆㄤㄆㄤ」看電視氣到哭

蕭敬騰賽前2句話　陶晶瑩聽完鼓掌：是一個很好的情人！

蕭敬騰賽前2句話　陶晶瑩聽完鼓掌：是一個很好的情人！

董事長換人傳《政經看民視》遭查帳　主持人彭文正回應了！

董事長換人傳《政經看民視》遭查帳　主持人彭文正回應了！

顏嘉樂生龍鳳胎產後首露面　突然漲紅臉淚崩⋯現場慌了

顏嘉樂生龍鳳胎產後首露面　突然漲紅臉淚崩⋯現場慌了

理科太太為人母「心抽一下」　非洲關懷受暴童：當傳聲筒

理科太太為人母「心抽一下」　非洲關懷受暴童：當傳聲筒

王嘉爾想到「擊劍」倒數5秒給不出評分　衛生紙遮臉低頭哽咽

王嘉爾想到「擊劍」倒數5秒給不出評分　衛生紙遮臉低頭哽咽

快訊／「阿怪在睡夢中逝世」　妹妹代發臉書難過證實！

快訊／「阿怪在睡夢中逝世」　妹妹代發臉書難過證實！

中職白裙妹超正！　甜笑熱舞驚見渾圓亮點…網緊盯「兄弟」：晃到頭暈

中職白裙妹超正！　甜笑熱舞驚見渾圓亮點…網緊盯「兄弟」：晃到頭暈

媳婦愛上婆婆…老公戴最慘綠帽！　婆媳畸戀「女女共浴激吻」網看傻

媳婦愛上婆婆…老公戴最慘綠帽！　婆媳畸戀「女女共浴激吻」網看傻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／「阿怪在睡夢中逝世」　妹妹代發臉書難過證實！

中職白裙妹超正！　甜笑熱舞驚見渾圓亮點…網緊盯「兄弟」：晃到頭暈

媳婦愛上婆婆…老公戴最慘綠帽！　婆媳畸戀「女女共浴激吻」網看傻

三蘆約戰連千毅！「竹聯幫堂主背景起底」　直播戰績狂炸「10分鐘賣掉上億遊艇」

小吃攤正妹「默默煎餅一整天」免費送清潔工！　細看口罩底下…竟是一線女星

YG又出事！15歲男星爆搭訕正妹粉絲　「主動傳自拍片」私人IG全流出

太妍「單穿中空內衣」仰躺！　男網友「邪惡角度」直盯左下角：鼻血噴了

鄧紫棋破尺度「挖空泳裝」被拍！　邪惡肉色照曝光…男網友狂噴鼻血

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵：不尊重！　罕見硬起來說話了

蔡依林賞櫻被拍！　阿信驚喜現身「摀嘴羞笑」網友暴動了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

楊貴媚, 秦漢

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 古天樂《P風暴》聯手4大型男「囚犯制服」帥炸！　網：難怪監獄會暴動
  2. 雷／《我們與惡的距離》槍聲響！　賈靜雯和她互譙2分鐘超虐「評論一面倒」
  3. 正妹空姐KTV穿超辣！　陪姪子唱歌「北半球被看光」網暴動：好兇
  4. 楊貴媚「銀幕初吻」給了秦漢　導演狂喊「卡」：吻掉一卷膠卷
  5. 王源剪短瀏海…一見粉絲「躲外套下」　背後原因超委屈
  6. 《聲林》嘪瑋鵬曾慘到「0」收入　「向日葵」背後的原因：是憂鬱
  7. 鄭俊英明明有錄影「消失在節目」　網友讚：史上最強剪接！
  8. 喜翔熱戀時勸小36歲女友：希望她快醒！「害人成寡婦」決心不婚
  9. 小鬼親po「兄妹童年照」！　楊丞琳一看秒回17字…他：哈哈哈哈
  10. 勝利謊話連篇！警證實「菲律賓派對8女伴遊」　一切旅費他出

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366