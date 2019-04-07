楊貴媚「銀幕初吻」給了秦漢　導演狂喊「卡」：吻掉一卷膠卷

記者林彥君／台北報導



楊貴媚日前上民視《台灣的聲音》，楊貴媚過去以唱歌踏入演藝圈，出道後媽媽的對她說：「妳一個月上不到2次歌唱節目，但妳去演電視劇，是每天都會看到的！」楊貴媚因此轉換跑道，開始接觸演戲。

▲楊貴媚過去以歌手出道。（圖／民視提供）

如今楊貴媚躍上大螢幕成為電影演員，說到電影，楊貴媚印象最深刻的是「銀幕初吻」。在李行導演的《又見春天》中，男主角是秦漢，楊貴媚回想當時情景說：「跟他演吻戲時一直被導演喊卡，因為所有的人在旁邊看，另外一個壓力來自秦漢，因為以前都是背著書包去看他的電影，怎麼吻的下去。」光是一場短短的吻戲，吻掉一卷膠卷。

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▲楊貴媚。（圖／民視提供）

楊貴媚回憶當時報名台視《新人獎》，因為參賽者必須是職業歌手，她並不具備此條件，還是由恩師黃敏老師寫了推薦函才得以通過。黃敏老師當時的得意門生很多，像是鳳飛飛、陳盈潔、龍千玉等人。楊貴媚當時年紀小最得疼愛，師母介紹她去西餐廳唱歌，但當時老闆要求歌手要會彈吉他，楊貴媚馬上去買一把吉他，從此開啟她的演藝之路。



楊貴媚把吉他帶到錄影現場，主持人李哲藝問：「妳會彈嗎？」楊貴媚笑說：「不會！」原來楊貴媚當年央求工作人員，將吉他收音的麥克風不要插電，假彈真唱，練膽、練台風兼賺錢，此舉讓主持人驚呼：「膽子真大啊！」