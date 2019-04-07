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外籍男星老婆挑王中平「交換伴侶」　吳宗憲：改吃滷肉飯？

記者林彥君／台北報導

王中平和余皓然、馬丁和Sharon日前上中天《小明星大跟班》「超荒謬交換伴侶情歌大賽」單元，王中平和余皓然結婚超過23年，表面上看似恩愛夫妻，卻是對彼此埋怨甚多，余皓然直言：「現在睡一睡，轉過去看到他，都會心想當年我嫁的人，怎麼跟現在差這麼多？」

▲▼王中平。（圖／中天提供）

▲王中平控訴老婆婚前稱讚他唱歌浪漫，婚後卻嫌棄。（圖／中天提供）

王中平則抱怨，結婚前兩人只要聊天聊到沒話題，他都會展現歌手才能、唱起情歌墊檔，當年余皓然都覺得好甜蜜好浪漫，現在只要超過10點拿起吉他唱歌，就被老婆罵「你知道現在幾點了嗎？」夫妻間的情趣盡失。
 
▲▼王中平。（圖／中天提供）

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▲Sharon稱讚王中平忠厚老實。（圖／中天提供）

雖然王中平的老婆很不給面子，但馬丁老婆Sharon則在「交換伴侶」橋段中擇王中平，笑稱就是喜歡王中平的忠厚老實，當場被主持人吳宗憲虧：「Sharon妳現在是西餐吃多了，要改吃滷肉飯嗎？」

▲▼馬丁的老婆。（圖／中天提供）

▲馬丁的老婆Sharon。（圖／中天提供）

Sharon則抱怨起馬丁，婚前稱讚她怎麼樣都美，婚後卻抱怨她素顏出門「很像外傭」。馬丁趕緊喊冤，起因是有一回帶老婆小孩回瑞典，跟金髮又高挑的親妹妹外出吃飯，老婆走在後頭素顏沒打扮、推著嬰兒車，結果不停被誤認是他跟妹妹的外傭，因此才鼓勵老婆出門要化妝比較美。

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王中平, 余皓然, 馬丁, 吳宗憲

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