BY2雙胞胎怎麼分？　直接掀上衣「炸馬甲線」網一看懂了

記者陳芊秀／綜合報導

雙胞胎女團「BY2」自學生時期出道，從可愛女孩蛻變成性感女神，在亞洲圈粉無數。姊妹倆臉蛋一模一樣，常讓粉絲認不出，不過妹妹Yumi曬照暗示：「馬甲線還是有差。」掀起網友熱烈討論。

▲BY2雙胞胎一模一樣怎麼分出來？多年來讓粉絲熱烈討論。（圖／翻攝自微博／by2girl）

請繼續往下閱讀...

Yumi透露「禁食時間到了，雖然咱們差一分鐘，但馬甲線還是有差。」曬出的照片中，她和姐姐拿起手機自拍，並且把上衣掀到一半高，露出水蛇腰身，還有結實腹肌，魔鬼身材令人稱羨，進入新專輯宣傳期，外型更是保持在最佳狀態。

▲BY2掀開上衣，妹妹暗示「馬甲線還是有差。」（圖／翻攝自IG／Yumi）

粉絲笑問「妹妹妳說，妳偷偷多去了多少次健身房」驚艷回應「為了身材也是拼了」、「有馬甲線感覺酷酷的。」有人看出雙胞姊妹差異，「是有差，妳的馬甲線比Miko明顯得多」，有人則認為看起來還是都一樣，女神身材吸引眾多粉絲來圍觀。

BY2本名白煒芬、白煒玲，出道以來以藝名Miko、Yumi為人熟知，2月14日趁著情人節，發表新的中文藝名「Miko孫涵、Yumi孫雨」，連社群帳號也馬上修改。新名字讓粉絲措手不及，有人覺得原名比較好，改名舉動同時也大獲支持，重新出發每一步都踏實前進。