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斯亞公開卸妝！　「眼妝全擦乾淨」真實素顏曝光

記者李湘文／綜合報導

藝人斯亞（糖果）從甜美可愛的鄰家妹妹轉型，近來變得越來越性感火辣，連帶妝容也變成熟，有時卻被酸民質疑變臉太多。但她坦然面對，6日甚至錄製卸妝影片，大方在鏡頭前展現真實的素顏。

▲斯亞卸妝公開素顏。（圖／翻攝自斯亞Instagram）

▲斯亞卸妝公開素顏。（圖／翻攝自斯亞Instagram）

▲斯亞平日妝容成熟。（圖／翻攝自斯亞Instagram）

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斯亞錄製影片教大家卸妝，首先秀出還帶有完整妝容的樣子，漆黑眼線、睫毛膏、唇釉無一缺少。她接著分享自己的卸妝習慣，先用眼唇卸妝液溫和溶解、清除眉眼部分的彩妝，之後再用卸妝水擦掉全臉底妝，最後用化妝棉濕敷嘴唇，總共擦3次，把難卸的唇釉也乾淨卸除。

▲斯亞卸妝公開素顏。（圖／翻攝自斯亞Instagram）

▲斯亞卸妝前的模樣。（圖／翻攝自斯亞Instagram）

▲斯亞卸妝公開素顏。（圖／翻攝自斯亞Instagram）

▲斯亞卸除一邊眼妝後，差異不大。（圖／翻攝自斯亞Instagram）

雖然把整臉的妝都卸掉了，但斯亞即使只剩下素顏，皮膚依然顯得白皙透亮，也並沒有因為卸除眼妝而顯得無神，被粉絲大讚「素顏還是一樣美」、「好漂亮」、「皮膚也太好了」，得到滿滿的正面評價。

▲斯亞卸妝公開素顏。（圖／翻攝自斯亞Instagram）

▲斯亞卸掉底妝。（圖／翻攝自斯亞Instagram）

▲斯亞卸妝公開素顏。（圖／翻攝自斯亞Instagram）

▲斯亞公開完全無妝的素顏。（圖／翻攝自斯亞Instagram）

事實上，斯亞在《我愛黑澀會》時期形象可愛，自從漸漸轉型後，就不時會被網友批評「沒以前好看」、「小時候淡妝比較好」，甚至被懷疑整型。但她曾經解釋，以前的妝是現在三倍濃，無奈還是一直承受網路霸凌，所幸有粉絲一路支持，她也靠著努力證明自己。

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