女神DAVICHI到台灣了！走一半突然停住...專為接機粉絲簽名

記者吳孟庭／綜合報導

南韓雙人美聲團體Davichi來了，今（6）午她們抵達桃園機場，走一般通關現身機場大廳，對鏡頭親切揮手，突然有粉絲拿出筆紙請珉炅簽名，她走到一半也為此停下腳步，簽完名後不少粉絲送上花束與卡片，雙姝都親手收下，非常親民。

▲▼DAVICHI抵台，粉絲接機熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

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由李海莉、姜珉炅組成的DAVICHI，出道11年第二度訪台開唱，今午抵達桃園機場第一航廈，見到大批守候媒體與粉絲，開心燦笑並揮動雙手向鏡頭打招呼，珉炅也露出招牌微笑酒窩，兩人彷彿女神降臨。

走到一半，一位粉絲突然拿出紙與筆給珉炅簽名，她不但接過去，還不是隨便簽個名字而已，甚至直接駐足在通道上，認真簽名讓旁邊保全都說「好了！好了！」，其他粉絲也都圍過來，以羨慕的眼神關注。隨後DAVICHI又接過粉絲送的花束，也有女粉絲遞出小卡片給海莉，她也親自把它收下。

▲▼珉炅特別停下來幫接機粉絲簽名。（圖／記者林敬旻攝）

被封為「鐵肺姊妹」、「OST女王」的DAVICHI，曾為《太陽的後裔》、《沒關係，是愛情啊》等多部韓劇獻唱主題曲而為海外粉絲熟知，明（7）日晚間6點將在台北信義劇場 Legacy MAX舉辦《2019 DAVICHI CONCERT in Taipei》演唱會。

▲▼DAVICHI親自收下粉絲送的禮物。（圖／記者林敬旻攝）