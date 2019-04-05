羅志祥錄製《這！就是街舞》　組隊「修樓梯」諧音笑翻

記者關韶文／台北報導

「亞洲流行天王」羅志祥不僅能歌擅舞又跨足戲劇、電影、主持及真人秀等成為亞洲全方位藝人。近來除了忙於將在4月12日推出的新專輯《NO IDEA》，《這！就是街舞》第二季也已開始進行錄製！

新專輯首波態度主打《NO JOKE》，從去年底推出，被小豬笑稱史上打最久的歌曲。而由羅志祥領軍的戰隊「修樓梯」(Show Lo Team諧音)，以《NO JOKE》歌曲每人solo一段舞蹈，用心拍攝的影片，不只向隊長致敬，也給這首《NO JOKE》嶄新的呈現。

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▲羅志祥投入街舞真人秀錄製。（圖／優酷提供）

影片尾聲，羅志祥現身其中，只見團員們結合小豬在節目中的招牌「香蕉戰術」，每人回敬一根香蕉給小豬，更呼應隊長超有梗的綜藝感！精彩節目將於5月播出。

羅志祥出道多年，唯一不變的就是他對跳舞的認真和熱愛，這次回歸歌手身份，希望能讓所有人看到他不只有在節目裡擔任導師是非常嚴肅及認真的；籌備3年多的第12張音樂作品《NO IDEA》，沒有太多的華服和包裝，沒有概念和形象，只有最初喜歡跳舞和唱歌的熱情，最新同名情歌主打《羅志祥》，一推出即登頂iTunes單曲榜冠軍，以及攻佔各大數位榜第一名的寶座。