尤秋興求婚過程曝光！　美聲暖唱「愛上清晨妳的臉」超催淚

記者盧薇淩／台北報導

動力火車尤秋興揮別單身，喜迎美人歸，4日舉行迎娶、證婚與宴客儀式，完成終身大事，一早迎娶時，伴娘團以九宮格連線迎親闖關遊戲考驗新郎，接著證婚儀式以基督教儀式進行，尤秋興特別獻唱了創作歌曲《二月》獻給新娘，歌詞主要表達的新郎的心境調整及對新娘的濃濃愛意，而這首也是他當時向女方求婚的歌曲。

▲動力火車尤秋興結婚 。（圖／華研提供）

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考驗伴郎團的闖關活動中，第一關「明天的明天的明天-愛妻宣言」，除了讓新郎現場高歌幾句外，還寫下了「老婆永遠是對的」、「一日三抱」、「每天說三次以上我愛妳」、「沒上班時，小孩我帶」、「衣服我洗」、「財產老婆管」等愛妻宣言；第二關「不同凡想-婚紗照重現」時，尤秋興與伴郎顏志琳一起重現四款經典婚紗照的感動，更在「水乳交融-練習當奶爸」關卡，新郎泡奶餵顏志琳喝、幫洋娃娃包尿步。

經過重重考驗與現場親友協助，迎娶團順利完成二條線連線，也象徵未來當驗孕棒出現二條線時，就是新郎要當爸爸了，別出心裁的祝福新人「早生貴子」，不過目前肚皮尚未有喜。最後當秋興貼心為新娘穿上婚鞋後，終於讓伴娘願意將新娘交到新郎手上。

▲動力火車尤秋興舉辦婚宴。（圖／華研提供）

證婚儀式則是基督教儀式進行，尤秋興特別獻唱了創作求婚曲《二月》獻給新娘，歌詞主要表達的新郎的心境調整及對新娘的濃濃愛意，歌詞寫下「二月的心情終有了改變／我已經愛上清晨妳的臉／憂鬱的歲月以及灰色的夜／從想念妳開始漸漸消失不見」，相當真摯甜蜜。當時求婚時，尤秋興假借新屋入厝派對邀請親友到場，出其不意地向女方求婚，自彈自唱了求婚曲《二月》，讓女方感動不已。

▲動力火車尤秋興一早迎娶美嬌娘。（圖／華研提供）

婚宴4日晚上登場，以賓主盡歡為主、不奢華，喜帖是新人加上兩隻狗狗的肖像設計為主要元素，伴手禮則是求婚曲《二月》CD，喜餅則是冊子特地設計中西合併禮盒，其中的中式大餅是新人特地挑選的素食核桃甜口味，核桃豐富的味道很像人生的經歷。新郎也特別準備兩套西裝，新娘則換穿三套婚紗與一套原住民傳統服飾，在圈內好人緣的他完成終生大事，包含田馥甄、任爸、陳鎮川、張宇、楊培安、黃韻玲、A Lin等藝人好友都到場見證。

▲▼尤秋興闖關迎娶新娘，喜餅、喜帖曝光。（圖／華研提供）