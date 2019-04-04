威廉：吳克群不適合當老闆！潮牌全球64家..揭經營私下面

記者盧薇淩／台北報導

吳克群創立的潮牌DEBRAND於2016年上海開設店後，拓展腳步更加積極，去年登上紐約時代廣場登出巨型廣告，也將在日本、英國和加拿大拓點，目前全球設點共計64家店面。今年也前進上海時裝週，他興奮地說：「這是我們第一次在上海這麼隆重地展現，更開心的是在時裝週裡也會呈現我自己的設計款！」

▲吳克群潮牌前進上海時裝周，好友A-Lin看秀。（圖／品牌提供）

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潮牌本年度的主題是「時尚老中醫」，吳克群說：「本季設計以『中醫學』為骨幹，提出不要迷信誰能教我們何謂流行，你的『時尚老中醫』就是你自己！衣服是我們內心欲望和想像的延伸，把好自己的脈搏，穿自己的衣服。」而由吳克群親自設計的服裝系列，將在時裝週首度公開，「這次的設計就是要傳達出穿著服裝的『自我』才是更重的存在，不要盲目跟從流行！」

品牌在上海時裝週初登場，吳克群除了親自出席，也力邀天后好友A-Lin和好兄弟威廉親臨秀場看秀，A-Lin表示：「第一次參加這麼盛大的時尚盛典，很榮幸受邀可以坐在台下看這場大秀，也很期待看到克群品牌的新設計、新視覺、新感受。」

▲吳克群和A-Lin、威廉看秀。（圖／品牌提供）

好友威廉一直在吳克群身旁，看他為品牌堅持與付出，從只有小小的工作室，到現在全球擁有64家門市，還站上上海時裝週的舞台，他說：「克群其實沒有很適合當老闆，他很大方，為了衣服的效果和品質不惜成本，他追求的不是利潤，而是要做長久的品牌，他會希望穿到衣服不會覺得這就是件潮牌T恤，而是可以當成傳家寶的品牌！」

▲▼吳克群潮牌在全球設點64店面。（圖／品牌提供）