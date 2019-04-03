陳庭妮化身殺人魔「自虐閉關」　已讀不回被酸耍大牌

記者李欣容／台北報導

陳庭妮、趙駿亞今（3日）出席新片《暗夜》試映會，陳庭妮為了揣摩角色黑暗心境，把自己關在房裡1個星期，對朋友邀約已讀不回，被虧耍大牌。在拍攝這部戲時，僅和電影《比悲傷更悲傷的故事》隔了1天，為此她特別舉行特殊儀式跟角色告別。

▲陳庭妮在劇中看似外表嬌弱，但其實心中有黑暗面。（圖／緯來提供）

陳庭妮在《黯夜》中飾演千金「金元芳」，某天突然找上由警務人員阿揚（李至正 飾）開設的偵探社，要找尋失蹤的大嫂（路嘉欣 飾）與精神異常的哥哥（趙駿亞 飾），且在婚禮前一天變成精神異常的殺人犯，為了揣摩內心黑暗面，陳庭妮把自己關在房裡1星期，就連愛犬都被她打入冷宮，陪她一起沉進在角色裡。

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▲陳庭妮與趙駿亞手作kuso口味棉花糖宣傳《黯夜》 。（圖／緯來提供）

這期間若有朋友打電話、傳訊息約吃飯，陳庭妮笑說，「我就先已讀不回，他們就說幹嘛，耍大牌啊！」她分享其中一場拿刀殺人的戲，明明是驚悚，現場卻爆笑極了，「我要跨坐在受害者身上捅，但實際捅的是兩塊花藝海綿，我要裝作像是卡到骨頭再拔出來一樣，姿勢實在很滑稽！」

該劇2星期就拍完，陳庭妮殺青後只隔了1天就馬上進入《比悲傷更悲傷》的劇組，她為了趕快轉換心情，即便當天收工已經凌晨3點，她還是泡了澡，好好跟角色道別。

▲陳庭妮化身殺人魔 。（圖／緯來提供）