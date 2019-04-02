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美國最炸HARD電音趴來台　7大朝聖點「甩頭拆欄杆、硬派轟炸機」此生必體驗

記者洪文／綜合報導

美國原創電子音樂派對HARD（硬夏音樂節）將於5月4日首次登陸亞洲，以台灣作為演出第一站，準備HIGH翻大佳河濱公園。《ETtoday》整理必去朝聖的7大重點，尤其是流行電音教主「搖擺蛇爺」DJ Snake領軍7組DJ，還有「甩頭拆欄杆」的瘋狂儀式，值得體驗這個全新也是今年第一個大型電音活動。

▲▼Hard Taiwan硬夏音樂節。（圖／Super Chill Events提供）

重點1：「40億點閱率」蛇爺來了！
「HARD Taiwan」本次演出陣容在主辦單位精挑細選下，不惜成本邀請到YouTube MV總點擊率突破40億次、在台灣擁有許多死忠粉絲的「搖擺蛇爺」DJ Snake。自2014年起進入百大DJ行列的DJ Snake屢創佳作，在全球圈粉無數；在於流行音樂圈大放異彩前，2011年便擔任女神卡卡（Lady Gaga）單曲《Government Hooker》製作人，2014年憑藉與美國饒舌巨星Lil Jon合作的夜店國歌《Turn Down for what》爆紅，一舉拿下美國告示牌音樂獎「最佳電子舞曲獎」及MTV音樂錄影帶大獎「最佳導演獎」獎項。2015及2016年分別以再獲告示牌最佳電子舞曲獎的神曲《Lean On》以及與西洋小天王小賈斯汀（Justin Bieber）合作的金曲《Let Me Love You》再攀高峰，成功打入西洋流行樂市場，因而獲得「流行電音教主」的稱號。他於2018年年底推出新作，與西洋小天后Selena Gomez及最殺女rapper Cardi B合作單曲《Taki Taki》，充滿異國情調又洗腦的旋律在全球引起一陣「搖擺炫風」，YouTube點擊次數已衝破11億次大關! 「HARD Taiwan」演出陣容甫公告，許多台灣樂迷們即表示「有蛇必推」，已迫不及待加入DJ Snake的搖擺行列。

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▲▼Hard Taiwan硬夏音樂節。（圖／Super Chill Events提供）

重點2：甩頭拆欄杆瘋狗DJ Kayzo
廣受台灣樂迷喜愛、加拿大知名電子舞曲廠牌Monstercat旗下的「拆欄杆DJ」 Kayzo是近兩年來硬派（Hardstyle）及陷阱音樂（Trap）曲風竄起最快的新星，2016及2017年皆受邀至Electric Zoo及EDC等大型音樂節演出，擁有強大音樂爆發力的Kayzo，重新混音過的歌曲巧妙融合兩種曲風特色並完全轉換為自己的風格，讓人驚喜連連。去年來台參與奶油田演出、幾度讓主辦單位增派人力築出一道「人肉圍牆」的Kayzo，這次將以更殘暴的氣勢考驗台灣粉絲的肌耐力。

▲▼Hard Taiwan硬夏音樂節。（圖／Super Chill Events提供）

重點3：「英國硬派轟炸機」 Gammer
來自英國的Gammer不只是「硬派轟炸機」，更是神曲製造機。他最早擔任Dubstep、Hard Dance 的製作人，到了2002年開始挑戰Hardcore成功帶起熱潮，多年來被視為Hardcore DJ代表人物。他無論是在音樂節、派對還是夜店，總能演繹出音浪轟炸機的感覺，而他的單曲包括《The Drop》時常被眾多百大DJ在 Live演出混音播放。

重點4：浪蕩系輕電音王子RL Grime
主辦單位譽為「浪蕩系輕電音王子」的RL Grime也是不少台灣樂迷喜愛的DJ，2012年混音美國饒舌歌手肯爺（Kayne West）歌曲《Mercy》、「電子舞曲巨擘」班尼班那西（Benny Benassi） 經典舞曲《Satisfaction》而在線上音樂平台SoundCloud一炮而紅，是Trap曲風起步時期的代表人物之一。RL Grime曲風獨特且辨識度高，以「強烈的情緒堆疊+高音+重拍」聞名，不需要歌詞就能讓樂迷們「10秒聽歌辨人」，並給予RL Grime「我們聽的不是音樂，是藝術」的美稱。

▲▼Hard Taiwan硬夏音樂節。（圖／Super Chill Events提供）

重點5：《中國有嘻哈》GO$H廠牌3大台柱首次來台
重慶說唱廠牌GO$H旗下的Bridge（布瑞吉）、WatchMe（王齊銘）、K-Eleven首次登台演出，也是「HARD Taiwan」的一大亮點。 Bridge在2017年於《中國有嘻哈》節目中以《老大》一曲成名，「奶痞」音樂與可愛的穿搭受到大量粉絲追捧，被譽為中文說唱超新星。WatchMe 於2018年參加《中國新說唱》節目，以強勁的即興說唱能力受到關注，特色為同時使用方言及普通話，以最質樸的辭藻及詼諧的語言，傳遞出對人生百態的獨到解讀。K-Eleven是GO$H旗下頂尖製作人，擔綱團隊的音樂神經中樞，代表作品有與Bridge合作的《天干物燥》及《螞蟻》等歌曲。三位GO$H台柱首次來台，喜歡嘻哈說唱文化的歌迷們千萬不能錯過。

▲▼Hard Taiwan硬夏音樂節。（圖／Super Chill Events提供）

重點6：認識超新星DJ：Whethan、DJ Yultron、YAKO
「HARD Taiwan」有很多超新星DJ，包括19歲小鮮肉Whethan（威森）最知名的便是與杜娃黎波（Dua Lipa）合作電影《格雷的五十道陰影》配樂《High》，以及2位亞裔新銳DJ，包括擔任台灣嘻哈天團「頑童MJ116」《South Side》、《飄高速》兩首歌曲製作人的美籍亞裔DJ Yultron，以及曾來台演出的亞洲Bass超新星YAKO。

▲▼Hard Taiwan硬夏音樂節。（圖／Super Chill Events提供）

重點7：EDC製作團隊Insomniac出品
「HARD」音樂節2007年起源於美國西岸娛樂一縣城市洛杉磯，現隸屬於全球最大音樂節之一EDC（電子雛菊嘉年華）製作團隊Insomniac旗下，成立至今廣受美國樂迷喜愛，短短3年即在北美遍地開花，每場活動參與人數皆達萬人以上；首次登台的HARD Taiwan演出陣容個個實力堅強，曲風融合EDM、Trap、Bass、Hardstyle、Dubstep及嘻哈元素，提供更完整的演出給喜愛不同曲風的樂迷們，帶給台灣樂迷們嶄新的派對體驗。

「HARD Taiwan」早鳥票現已全數售罄，預售GA及VIP票於全台7-ELEVEN ibon售票系統購票。

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HarD Summer Music Festival, Hard Taiwan, 硬夏音樂節

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