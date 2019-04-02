女助理泳池滅頂…黃子韜「水中KISS」救美！　仔細一看高度GG了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星黃子韜2018年演出《談判官》，搭檔收視女王楊冪大談職場姐弟戀，人氣再圈一票新粉絲，2019年又主演新戲《夜空中最閃亮的星》，故事描述在娛樂圈追逐音樂夢，被形容簡直就是本色演出。最新劇情中，他為了救溺水的女助理，還跳下泳池「水中Kiss」，畫面曝光讓網友大呼：「我酸了！」

▲黃子韜主演《夜空中最閃亮的星》，吳倩扮演女助理。（圖／翻攝自微博／夜空中最閃亮的星）

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黃子韜扮演偶像歌手「鄭柏旭」，吳倩扮演助理「楊真真」，兩人合作踏上星夢之路。當他發現助理不會游泳又溺水，跳下泳池救人，見到對方昏迷，潛下水嘴對嘴渡氣，宛若水中Kiss的畫面，甜度破表。

▲吳倩在泳池溺水。（圖／翻攝自微博／夜空中最閃亮的星）

▲黃子韜跳下泳池救人。（圖／翻攝自微博／夜空中最閃亮的星）



▲見吳倩昏了過去，黃子韜水中Kiss渡氣。（圖／翻攝自微博／夜空中最閃亮的星）



當吳倩驚醒仍緊抱住黃子韜，他無奈提醒：「我剛剛說過了，這個水只到你腰。」原來泳池水位只到成人一半高度，不過見對方怕水怕到發抖，他毫不抱怨，轉身就直接抱上岸。他受訪時曾強調髮型很重要，戲裡為了救女助理，髮型塌了都不管，被笑讚「是真愛沒錯了！」

▲黃子韜救完吳倩，其實泳池水位只到成人的腰。（圖／翻攝自微博／夜空中最閃亮的星）

▲黃子韜受訪透露很重視髮型：「這張臉就靠一個頭髮支撐。」（圖／翻攝自陸網／芒果TV）



「我酸了」是網友形容自己羨慕、吃醋時的反應，當粉絲看到黃子韜吻戲，曬出檸檬圖表態，更洗版留言「我酸了」、「怎麼能甜成這樣啊」、「甜哭！我酸了」、「放開黃子韜，讓我來，我可以的！」

►黃子韜水中Kiss吳倩。（影片連結請按此）