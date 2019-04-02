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郭雪芙「公開擁抱謝沛恩」放閃！被電到了：她越看越帥

記者洪文／台北報導

大逆轉！導演陳宏一新片《花咲了女孩》（原暫名《花吃了那女孩2020》），其實不是10年前的《花吃了那女孩》同類型女同志電影，謝沛恩剪掉長髮、束起胸部、打扮男性，不過並非演出女T，而是貨真價實的「男主角」，而且是個「大直男」，片中也不會有變性可能，將跟男生一樣認真把妹，女主角郭雪芙坦言：「真的被她電到了！」

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▲謝沛恩、郭雪芙在《花咲了女孩》電影開鏡記者會大方放閃。（圖／記者黃克翔攝）

謝沛恩坦言，變成男生很難，花了1個月時間揣摩角色，希望每個動作聲音姿態都像男生，第一件事就是剪掉28年長髮，不只束胸，又穿上男性內褲，裡面塞襪子，就連私底下都維持這個習慣，「有時遇到朋友變回謝沛恩，會有點錯亂，洗澡脫衣服看到前面有兩顆，突然發現自己是女生，覺得很怪，趕快洗完澡，穿上衣服。」經紀人笑說，擔心她進女廁會嚇到女生，真不知該怎麼辦。

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▲▼0402《花咲了女孩》電影開鏡記者會-謝沛恩,郭雪芙。（圖／記者黃克翔攝）

▲謝沛恩、郭雪芙在《花咲了女孩》演出男女主角，並非女同志電影。（圖／記者黃克翔攝）

《花咲了女孩》描述一對男女為了愛情，做了一趟愛情遊戲的冒險，最後認清彼此而在一起，完全跟女同志電影無關。對於男主角找女生演出，導演陳宏一笑說：「不覺得很好玩嗎？比男生還帥還有味道，男女都會喜歡。主要想反映真實世界，男不男女不女，還有花美男、帥T，我想塑造一個美妙國度，呈現未來的男女的樣子，找來十年好友、比我還man的攝影師（余靜萍）再拍一次。」

▲▼0402《花咲了女孩》電影開鏡記者會-魏瑛娟,謝沛恩,郭雪芙,陳宏一。（圖／記者黃克翔攝）

▲《花咲了女孩》雙導演陳宏一與魏瑛娟，男女主角謝沛恩、郭雪芙。（圖／記者黃克翔攝）

陳宏一、謝沛恩7年前合作MV，後來導演得知她的內心有個男生的靈魂，甚至參加格鬥還得了獎，徹底推翻他對女方的想像，因此埋下這次合作的契機。不過導演強調《花咲了女孩》完全是普通級，並非為了親密戲而找女生演出男主角，故事就像是少女漫畫，所有少女漫畫的故事都會發生，男生水汪汪的眼睛，而郭雪芙、謝沛恩將有吻戲，而且非常少女漫畫的長吻。

▲▼0402《花咲了女孩》電影開鏡記者會-合照。（圖／記者黃克翔攝）

▲《花咲了女孩》導演陳宏一、魏瑛娟率演員郭雪芙、謝沛恩、​趙曉賢、​郭文頤、​夏朧、​雷婕熙、​陸明君、​賴佩霞、​白小櫻。（圖／記者黃克翔攝）

郭雪芙坦言，一開始見到謝沛恩是長髮，後來發現對方變成短髮也太帥，「五官很精緻，上課過程她有改變他自己，覺得她怎麼越來越帥。」《花咲了女孩》拍戲時，兩人有些視線要四眼相交，郭雪芙坦言被電到了，甚至親密戲不知道從何下手，比跟男生還緊張，「自然而然會被她認真的眼神吸引到，以前就覺得跟男生很正常，這次跟女生有不同的氛圍。」

▲▼0402《花咲了女孩》電影開鏡記者會-郭雪芙。（圖／記者黃克翔攝）

▲郭雪芙在《花咲了女孩》演出歐洲回台的富家女。（圖／記者黃克翔攝）

談到女生追求的經驗，謝沛恩透露，13歲曾有女同學向長髮的她出櫃，現在回想起來不確定對方是不是其實是在告白，而郭雪芙則是認了「以前有過」女生追求，早在學生時代包括學姊、學妹都有追求，不過隨即被劇組人員打斷：「這與電影無關，她在片中喜歡的是『男生』。」至於喜歡男生怎麽追求？她認為「自然」比較重要，「不能太刻意，總不能是跟陌生人吧？」

《花咲了女孩》目前正在台北、台中等地取景，預計5月中殺青，拍攝成本4800萬，希望趕在2020年情人節上映。

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花咲了女孩, 陳宏一, 郭雪芙, 謝沛恩

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