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秦嵐走秀幕後秘辛曝光！　古巨基洩「皇后暖舉」：她是很重感情的人

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星秦嵐因《延禧攻略》的「富察皇后」爆紅兩岸三地，人氣和演藝事業攀上新高峰，各種綜藝、戲劇、商演邀約不斷。她近日現身上海時裝週活動，為好友古巨基創立的新品牌走秀，1日對方更寫下長文感謝：「夠朋友！」

▲▼秦嵐走秀幕後秘辛曝光，古巨基曝女神暖舉。（圖／翻攝自Facebook、IG／古巨基、秦嵐工作室）

▲秦嵐走秀幕後秘辛曝光，古巨基曝女神暖舉。（圖／翻攝自Facebook、IG／古巨基、秦嵐工作室）

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「我想說的，是秦嵐的夠朋友！」據古巨基透露，秦嵐前天從北京飛抵上海，走秀前晚還拿彩排用的影片在飯店溫習，走完秀後還一起接受媒體一個個受訪，忙完後又馬上趕回北京。他最後寫道：「秦嵐在我眼中，跟十幾年前一起拍戲的她一樣，是一個很重感情的人，對朋友也好，對身邊的工作夥伴也好，都掏心相待。」

秦嵐於2003年演出《還珠格格3：天上人間》的反派「知畫」，和黃奕扮演的小燕子、古巨基扮演的「五阿哥永琪」有三角糾葛。她因此被冠上惡女形象多年，直到2018年演出《延禧攻略》，扮演白月光「富察皇后」，成功扭轉形象。

▲▼秦嵐走秀幕後秘辛曝光，古巨基曝女神暖舉。（圖／翻攝自Facebook、IG／古巨基）

▲秦嵐快閃上海，為古巨基品牌走秀。（圖／翻攝自Facebook／古巨基）

▲▼秦嵐走秀幕後秘辛曝光，古巨基曝女神暖舉。（圖／翻攝自Facebook、IG／古巨基）

▲秦嵐走秀後台大合照，還陪古巨基一個個接受媒體訪問。（圖／翻攝自Facebook／古巨基）

此外，秦嵐私下貼心事件不只一樁。除了拍攝《延禧攻略》時，包括演員和演員常到她飯店房間聊劇本，房間被稱為「嵐桂坊」，2016年成立「沃星影業」，背後原因就是想照顧從《一簾幽夢》就跟在身邊的工作人員，希望大家有好的將來，受訪時曾說：「他們不像藝人收入高，所以這公司我不是為賺錢……。」

▲▼秦嵐走秀幕後秘辛曝光，古巨基曝女神暖舉。（圖／翻攝自Facebook、IG／古巨基）

▲古巨基稱讚秦嵐個性和10幾年前一樣。（圖／翻攝自Facebook、IG／古巨基）


【古巨基IG全文】

超級感謝秦嵐為我品牌在上海時裝週首次走上T台～漂亮、仙氣、氣場這種大家都看到的我就不多說了。
我想說的，是秦嵐的夠朋友！為了這個秀她和團隊這兩天特別奔波，前天特別從北京飛上海，昨天秀後又馬上趕回北京；秀前晩上還問我拿彩排的視頻在飯店溫習，為了幾十秒的走秀做最認真的準備；秀後在後台還陪我為不同平台的媒體一個一個的做訪問！
秦嵐在我眼中，跟十幾年前一起拍戲的她一樣，是一個很重感情的人，對朋友也好，對身邊的工作夥伴也好，都掏心相待。

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關鍵字

秦嵐, 延禧攻略, 古巨基, 還珠格格3, 天上人間, 還珠3

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