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阿西《一千個晚安》首集領便當　吐心聲：就是在演自己

記者李欣容／綜合報導

張棟樑、連俞涵主演電視劇《一千個晚安》首播後好評如潮，尤其劇中飾演連俞涵父親的陳博正（阿西），第一集就「領便當」弄哭一票觀眾。陳博正表示，這部劇基本上就是在演他自己，要網友別擔心，後面的集數他還會出現，笑說全劇都會「陰魂不散」。

▲▼陳博正《一千個晚安》首集就領便當 。（圖／三立提供）

▲▼陳博正《一千個晚安》首集就領便當 。（圖／三立提供

▲▼陳博正《一千個晚安》首集就領便當 。（圖／三立提供）

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陳博正在劇中飾演戴站長，領養了被遺棄的連俞涵，用樂觀的方式教育小孩，好不容易退休了，卻在旅途剛啟程時意外過世，親情攻勢讓許多觀眾看完都留言，「好久沒抱抱爸爸了」、「父女互動就好想爸媽」、「戴站長讓我想起天上的爸爸」。

▲▼陳博正《一千個晚安》首集就領便當 。（圖／三立提供）

▲張棟樑和連俞涵CP感十足。（圖／三立提供）

而後續張棟樑將陪伴連俞涵踏上父親未完成的旅程，他們將發現父親怎麼樣的過去，值得期待，而陳博正也透露，該劇後續會以回憶方式出現，不會從此消失，要觀眾別擔心。

▲▼陳博正《一千個晚安》首集就領便當 。（圖／三立提供）

▲連俞涵和陳博正演出父女間濃烈的親情。（圖／三立提供）

張棟樑和連俞涵雖是首次合作，在感情線中不像過往偶像劇般王子與公主相遇般的濃烈，卻也演出了另類相知相惜的風格，CP感十足。

除了陳博正外，連俞涵、張棟樑角色中的家庭背景也受到高度期待，加上導演齊柏林的空拍技術，捕捉了台灣之美，看劇的同時也帶起了美景踩點風潮。

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一千個晚安, 張棟樑, 連俞涵, 陳博正

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