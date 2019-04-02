男粉求合照：不是妳唱歌好聽！許維芳哽咽吐自卑「怕粉絲丟臉」

記者盧薇淩／專訪

許維芳3年前在高中生畢業歌中，和另一位學長演唱《夢想藍圖》而受到關注，更被稱作「高校女神」，也因在網路上翻唱歌曲而創下高點閱，近期參賽《聲林之王》後被量子娛樂相中簽下，正式成為歌手。雖年僅21歲就累積不少粉絲，但許維芳只要想到那些支持的人，就忍不住哽咽，「我很怕他們覺得是我粉絲很丟臉。」

▲許維芳很沒自信。（圖／記者林敬旻攝）

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比賽《聲林之王》雖中途就被淘汰刷下，後來藉網友投票，成功敗部復活，是節目人氣王之一。其實許維芳早在還在網路耕耘時，就累積不少鐵粉，「很多粉絲從以前到現在 ，幾乎我每一場活動都會到，他們都會幫我題詞，更有爸爸帶著小孩來看我，他們說我的聲音很溫暖，可以陪伴他們。」

內心很沒自信，也自認很不像藝人，許維芳坦言時常懷疑自己，「我很怕我被粉絲笑，因為我有時很笨，我不想讓他們覺得喜歡我很丟臉。」第一次在學校登台表演，有位男同學向前求合照時說：「不是因為妳唱歌好聽，只是因為妳長得漂亮」，這句話讓她心裡頗為受傷；還有粉絲說「我想當妳的朋友，不要當妳粉絲」，這些話都讓她自我懷疑，是否做的不夠好，才不想讓人追隨？

▲許維芳參賽《聲林之王》。（圖／ETtoday）

從那刻起，許維芳默默在心裡下決心：「我想當一個歌手，讓他們覺得喜歡我很值得驕傲。」

日前在「2019 ETtoday好朋友野餐日」登台表演，和《聲林》其他選手舉行見面會，有一位行動不便的殘障粉絲特地向前跟許維芳合照，並說「加油，我是為了妳來的。」事後提起此事，這句話讓許維芳說到泛淚，「看了很感動，他是為了我而來的！」其實去許多地方表演，都有從各縣市前來支持的粉絲，即便下雨天亦然。

把珍惜支持她的每個人，視為進步的動力，許維芳笑說：「我不敢想他們哪天會不見！」在台上演出時，看見他們就安心。對演出要求完美，那天演唱3首歌下台後，她懊惱說：「我覺得我第三首才唱比較好！」中低嗓音是她的招牌，其實以用歌聲感動了不少人。

▲▼許維芳提到粉絲，忍不住說到哽咽。（圖／ETtoday、記者林敬旻攝）