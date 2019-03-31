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Lovelyz抽空台北趴趴走！8個少1人　官方IG公開原因了

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女團Lovelyz今（31）晚在台北舉辦巡迴演唱會的最後一場，昨天就抵台的她們，下午接受媒體訪問後，隨後就自由活動，跑去台北101、通化夜市等知名觀光景點趴趴走，不過仔細算一算8缺1，也公開說明了原因。

▲Lovelyz抽空台北趴趴走！8個少1人　官方IG公開原因了。（圖／翻攝自Lovelyz IG）

▲Lovelyz抽空台北趴趴走。（圖／翻攝自Lovelyz IG）

Lovelyz在台北國際會議中心（TICC）舉辦今年度亞洲巡迴演唱會的最後一站，《ETtoday》專訪時問到有沒有想去的地方，她們直呼有好多好想逛逛的地點，有時間一定會去走走，果不其然晚間就出發，造訪在臨江街的觀光夜市（多稱為通化夜市），以及在台北101的鼎泰豐，大嗑小籠包等美食。

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▲Lovelyz抽空台北趴趴走！8個少1人　官方IG公開原因了。（圖／翻攝自Lovelyz IG）

▲Lovelyz 8個少1人　官方IG公開原因了。（圖／翻攝自Lovelyz IG）

成員JIN就在Lovelyz官方Instagram上分享不少和工作人員的出遊照，不過仔細一看少了一人，她也表示「智秀姊姊在飯店裡面調整身體中，徵求可以把智秀姊合成的好手。」粉絲關心留言：「希望智秀趕快好起來」。

▲Lovelyz抽空台北趴趴走！8個少1人　官方IG公開原因了。（圖／翻攝自Lovelyz IG）

▲Lovelyz抽空台北趴趴走。（圖／翻攝自Lovelyz IG）

不過智秀今天隨即在IG公開一張自拍報平安，手拿台灣品牌的手搖杯，但表示之前和美珠在台灣喝過的不一樣，「到底該怎麼點呢？如果沒喝到這個就回韓國的話，會很傷心的。」直呼還有機會再喝到之前的口味嗎？而她們晚間6點展開演唱會後，明天離台，班機不公開。

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