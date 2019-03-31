可愛！電影院變成《小飛象》馬戲團　「入場再送小驚喜」網推：融化了

記者洪文／綜合報導

迪士尼動畫改編真人電影《小飛象》全台票房大賣，台中站前秀泰影城二館迪士尼廳精心佈置屬於小飛象主題影廳的獨特氛圍，近日也在網路掀起討論。不只可以跟「小飛象本尊」拍照打卡，入場之後就送一隻小飛象玩偶陪你一起看電影，網友大推：「太可愛啦！」

▲《小飛象》主題影廳。（圖／秀泰影城提供，以下同）



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《小飛象》主題影廳以電影中「馬戲團世界」為主題，進入影廳之前，彷彿就在一個超大的馬戲團帳篷底下，而「小飛象本尊」就在迪士尼廳外門口等著大家，現場可以跟影城工作人員借用小飛象帽子，一起合照打卡超可愛，還沒看片就已先體驗到電影氣氛。

進入影廳內，觀眾只要拿著《小飛象》票根，就可以獲得一隻限量18cm超可愛的小飛象玩偶，陪伴一起看電影。廳內每一個座椅頭墊都印有小飛象的圖案，左、右兩面牆壁掛著小飛象的圖像，第一排前面還有一排帳篷，從電影裡、外都是小飛象的氛圍。

《小飛象》改編自1941年迪士尼的經典動畫作品，在《魔境夢遊》導演提姆波頓的執導下，充滿怪誕卻不失溫情的個人風格。從馬戲團裡光怪陸離的異類和各種華麗表演，再到細緻的服裝及瑰麗色彩的運用，都可以捕捉到導演提姆波頓對《小飛象》的熱情和執著。

尤其是演員，更是集合了提姆波頓歷年夥伴的經典，除了首次合作的柯林法洛，以及曾合作《陰間大法師》的米高基頓、《大智若魚》的丹尼狄維托和《怪奇孤兒院》的伊娃葛林，還有法國女星伊娃葛林則是必須在半空中拿命演出，畢竟詮釋的是風姿綽約的天堂女王，而在電影中發掘呆寶飛行能力的，是現年14歲的妮可帕克，她是《不可能的任務2》女星譚蒂紐頓的女兒。