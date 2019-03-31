小丑女全新造型曝光！　吊帶長褲一轉身「拉鍊開到肚臍下」超辣

記者張筱涵／綜合報導

DC電影《猛禽小隊》（Birds of Prey）如火如荼拍攝中，這次擔任主角的「小丑女」哈莉奎茵（Harley Quinn）全新造型也在這個月進而曝光，與第一波釋出的造型不同，更增添了一份不按牌理出牌的風格，還搭配了全新「快速移動器具」。

▲小丑女在全新電影中的第一個造型。（圖／《猛禽小隊》劇照）

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瑪格羅比（Margot Robbie）曾在1月透過IG公開小丑女全新造型，拍攝現場照曝光後可以看見她的熱褲造型依舊，只是上衣變成了粉色小可愛外面套上流蘇羽毛裝。以她為主角的電影自然不會只有一套全新造型，這個月的拍攝現場照中，竟然變成穿長褲了！

▲瑪格羅比曝光小丑女造型的自拍照。（圖／翻攝自瑪格羅比IG）

但小丑女造型可不會這麼簡單，金色菱形圖案的長褲其實是連身吊帶褲的，但與一般的不同中間有拉鍊，為了彰顯角色的與眾不同和年輕活潑氣息，可以看見瑪格羅比的拉鍊是直接開到肚臍處，配上溜冰鞋讓她自由穿梭在街道上。

▲小丑女全新造型。（圖／翻攝自hollywoodpipeline）

《猛禽小隊》（Birds of Prey）劇情設定在沒有蝙蝠俠的高譚市，小丑女離開小丑後，招募了一支女英雄團隊來抵禦反派，本片預計於2020年2月7日在北美上映。

▼小丑女拍攝現場。（影片／取自Hollywood Pipeline YOUTUBE，如遭刪除請見諒）