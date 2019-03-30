李奈映春裝只要2000台幣！《羅曼史》女一女二穿搭找給你

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁..

文／太咪

《羅曼史是別冊附錄》相信很多人都有為了李鐘碩看一下，這也是他入伍前最後一部作品了，在劇還沒播完他就去當兵，應該也讓很多他的粉絲很傷心哩！我沒有特別愛李鐘碩，但是這部戲講的出版社內容我有興趣，就有因此而看了。

▲由李鍾碩、李奈映主演的韓劇《羅曼史是別冊附錄》，以出版為故事背景，也談到當今出版業面臨的血淋淋處境。 （圖／韓劇《羅曼史是別冊附錄》劇照）

請繼續往下閱讀...

但是對於男女主角的搭配我覺得有點不太能適應啊～雖說劇中本來設定就是姐弟，但是感覺都有一種「太姐弟」的感覺！之前看《魔女的戀愛》的時候（韓版敗犬女王），其實也有一度是看不下去的XD嚴正花我很喜歡，覺得她很厲害也很漂亮，但是她跟朴敘俊真的搭不上啊～兩人相差19歲吧，中間不僅有吻戲，還有算尺度很開的「床戲」，讓我不停遮眼跳過這個床戲部份，只因為我覺得這個組合看了好吃不消啊～我看很多網友跟我意見也差不多，覺得這組合很難！

總之呢～《羅曼史是別冊附錄》我是有一搭沒一搭在看，如果剛好劇都追完了才會打開，不過其實內容我是喜歡的，是比較少見的出版社題材，也或許自己有出兩本書的關係吧，對於出版社也是有些好奇的！只不過我有問一下在出版社工作的人，他們都覺得這太不實際了XD出版社裡面怎麼可能那麼美、那麼明亮，整個就像網美拍照的地方（XDDD）這就是韓劇跟現實的差距啊～哈哈～

今天要來介紹劇中的幾件穿搭。第一件洋裝是Lucky Chouette的Pintuck Chiffon Long Dress

（圖／翻攝自tvN）

大概要台幣12000左右，貴啊!!!!!!!!!!!!本來看她坐著覺得滿美的，白洋裝加上一點紅領就變得很有特色（領子如果只是白或黑絕不會那麼吸引我），但是看模特兒身上...

（圖／翻攝自品牌官網）

這腰部那邊穿起來...感覺不太行，如果有設計腰身或是腰上有個小細帶可以綁，我想我會更喜歡！再來一樣是女二宋惠琳的大衣，發現我好像更喜歡女二XD她每次演戲都覺得很可愛，有一種可愛的魅力～

（圖／翻攝自tvN）

（圖／翻攝自品牌官網）

這件是DYS的GARDEN COAT CHECK，也是大概12000台幣左右。長大衣真的是很好看，很有型，但我覺得對我來說超不實穿的，能穿大衣的時候就只有比較溫暖的冬天，太冷穿長大衣根本不對，搭車開車其實也不太方便，真的很冷的時候當然是穿羽絨啦～XDDDD在台灣的大家應該也穿不太到這種東西吧？一個冬天說不定只能穿兩次就要洗了（然後拿去給媽媽洗還被媽媽罵XD）

再來是皮衣~~這件是INSTANT FUNK。

（圖／翻攝自品牌官網）

價格要35000左右，領子可以束起也可以摺下來，算是一衣兩穿（？）

（圖／翻攝自tvN）

接下來這件衣服我覺得很可愛～粉嫩嫩，雖然我不愛紫色。看到韓網最便宜的標價大概是2000台幣初頭。

（圖／翻攝自tvN）

（圖／翻攝自品牌官網）

但是穿上感覺就很春天唷！只是台灣的春天應該也穿不到毛衣了吧（XDDD）總之呢，這部戲現在已經完結啦，李鐘碩也去當兵了，粉絲們不要太難過，他很快就回來啦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁到韓國，10多年來往返韓國─臺灣的次數已數不清，透過這15年來對韓國的喜愛與認識，要來分享這個國家在我眼中的一切給大家。看更多請到粉絲團【太咪瘋韓國】

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多太咪專欄文章