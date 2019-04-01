星光雲APP天使卡上線一個月啦！它和塔羅牌有什麼不一樣呢？

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一個月過去了，你是否有感覺到天使卡給予的滿滿祝福、安定的力量呢？



你是否覺得ETtoday星光雲與「愛的黛芙妮宇宙學校」合作，結合「生命潛能出版社」的天使牌卡，總能像是有感知能力的，講中你抽卡當下的心靈狀態呢？

沒錯，這就是天使卡的力量。天使擁有一股自然、溫暖的力量，從文字跟卡面，都能讓抽卡的你感受到正面的能量。它並不像塔羅牌，是針對一件事、或人的行為預測分析，天使卡重視的是心靈的指引，剖析你內心最深層的心境，讓你用最清澈的視線去看待接下來要面對的人事物。

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▲天使卡。（圖片由生命潛能出版社授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



人常常因為外界紛擾，往往沒有意識到自己的行為，甚至常在沒有意識的狀態下傷害他人、也傷害自己，無法清楚了解自己的內心，就會陷入迷宮、不斷在原地打轉。此時，就能藉由天使卡，請天使對於你目前渾沌的狀態、進行指引，讓天使用愛、協助你看清楚自己要走的路。



當然，在抽完牌卡，了解了內心的狀態，別忘了把這些指引、化作行動，才能讓天使的祝福真正落實在生活中。感受天使的溫暖，祝福抽卡的大家，都能感受到愛、溫暖與幸福。

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