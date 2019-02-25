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星光雲APP天使卡占卜上線啦！把今天的幸運，變得更幸福

天使卡占卜流程。（圖／ETtoday）

娛樂中心／綜合報導

新的一年到了，去年一整年，有快樂有遺憾、有幸福有淚水，嶄新的一年到了，每一天都不能浪費！每一天都要好好珍惜！雖說命運決定在自己手中，但總有那麼一些時候，希望好運天使能降臨…

ETtoday星光雲與「愛的黛芙妮宇宙學校」合作，搭配上「生命潛能出版社」的天使牌卡，將天使的祝福傳遞到您的手中；只要每天打開星光雲APP，就能抽取今日、以及明日運勢的牌卡，讓天使指引你方向！知道了今天的運勢，更能掌握機會、助你一臂之力。

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【抽卡方法】

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1. 進入活動頁，您可以選擇測「今日運勢」或「明日運勢」

天使卡占卜流程。（圖／ETtoday）

2.  進入洗牌頁面，請耐心等待您幸運的牌卡抽出～

天使卡占卜流程。（圖／ETtoday）

3. 牌卡抽出了！您可以選擇「是」選擇這張牌，或者「重抽一張」再選擇一次

天使卡占卜流程。（圖／ETtoday）

4.  重抽一張後，將會再次進入步驟2的洗牌頁面，並重新選擇一張牌卡給您；若您確定了，請按下「是」的按鍵

天使卡占卜流程。（圖／ETtoday）

5.  牌卡公開，請點選「解析」進入完整解析頁面

天使卡占卜流程。（圖／ETtoday）

6.  提醒您～牌卡的解析文字較多，請往下拉到不能再拉為止唷～若您喜歡結果，也可以動動手指按下分享鍵，讓更多人知道這項活動以及您的今日／明日運勢。

天使卡占卜流程。（圖／ETtoday）

7.  分享頁面將會顯示「牌卡名稱」，以及牌卡的精簡版解析。

天使卡占卜流程。（圖／ETtoday）

8.  您也可以在步驟6選擇「再抽一次」，活動將會跳轉回步驟1。

天使卡占卜流程。（圖／ETtoday）

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關鍵字

天使卡, 占卜, 算命, 運勢, 測驗, 塔羅牌

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