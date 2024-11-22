MAMA／大咖女星感言講一半⋯警鈴狂響！　李泳知衝上台飆饒舌帥炸

記者吳睿慈／綜合報導

一年一度南韓頒獎典禮2024 MAMA於22日、23日連續兩天登場，表演偶像陣容華麗，頒獎嘉賓也都是大咖。《Penthouse上流戰爭》女主角李智雅穿著黑色平口禮服為典禮帶來感言，怎料，她講到一半現場突然警鈴大響，她迅速換裝成嘻哈裝扮，並與李泳知帶來合作舞台，炸裂全場。

▼▲李智雅引言講到一半突然警鈴大響，她換裝成嘻哈服裝帶來表演。（圖／翻攝自myvideo）



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李智雅身穿平口優雅禮服現身，特地為典禮獻詞，只是引言講到一半，現場突然警鈴大響，她在3分鐘內換裝成嘻哈裝扮，帶來帥氣度十足的饒舌舞台，並與李泳知帶來合作舞台，氣氛超炸，兩人默契滿分，大喊「請為李智雅尖叫」、「請為李泳知尖叫」。

▲李泳知與李智雅、PLAVE帶來合作舞台。（圖／翻攝自myvideo）



接著，李泳知再與虛擬男子團體PLAVE合作新歌〈Small Girl〉，她二度參加MAMA頒獎典禮，演出將氣氛炒到最高點。場上，李泳知除了是表演嘉賓，還是頒獎者，她與人羅暎錫（羅PD）齊現身，合跳一段「三振舞」與洗腦歌〈APT.〉，有趣的是，安兪眞恰好坐在台下，她露出一臉嫉妒的表情還倒讚，互動笑翻所有人。

▲李泳知與羅PD合體，安兪眞吃醋倒讚。（圖／翻攝自myvideo）



此外，李泳知拿下贊助品牌所選出的藝人獎，她幽默笑喊「我平時也承受很多照顧，謝謝給我這個獎，那我有兌換券嗎」，詼諧的得獎感言讓人會心一笑。