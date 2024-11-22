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帥炸！《影后》鮮肉男神脫了　詹懷雲上身「8塊肌＋人魚線」大放送

記者蔡琛儀／台北報導

邱軍推出全新單曲〈我不會〉，MV請到名導殷振豪聯手新銳導演彭道森共同執導，由今年最火紅的影集《影后》中飾演流氓而成為國民男友的詹懷雲飾演男主角、以及入圍在《影后》中飾演謝瓊煖女兒「TB」的李雪飾演女主角。

▲▼邱軍、詹懷雲〈我不會〉。（圖／索尼提供）

▲詹懷雲和李雪出演〈我不會〉MV。（圖／索尼提供）

MV故事描述一位外表看似兇悍、很man的直播主，當他發現女友有其他對象時，憤而用直播發式抓姦上網公審女友。殷振豪透露，當初想到詹懷雲之前都是飾演個性內向的角色，如果由他來飾演這種反差很大的形象應該會有很不一樣的火花。詹懷雲則是第一次演這種偏酷狠形象的角色，表演時有點害羞，為了演出不只觀看各種直播，更看了大量的抓姦影片，讓邱軍一聽嚇了一跳問：「為什麼？」詹懷雲靦腆回：「看抓姦時都說什麼。」邱軍笑著感謝詹懷雲的用心。李雪也表示自己是第一次演出從造型到個性都非常接地氣的角色，對她而言是一大挑戰。

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導演在MV尾聲安排了「福利」畫面，讓詹懷雲脫去上衣丟進火堆中，展現出他面對感情背叛的傷痛，此時也展現出他的精壯的胸肌和八塊腹肌，不過因為現場火勢比想像中大，他直呼脫上衣的感想是「好燙！」而邱軍剛好在詹懷雲換衣服的時候進更衣間，欣賞到詹懷雲的身材，他說：「我一進去就『哇』，跟我之前差不多！」笑翻全場。

▲▼邱軍、詹懷雲〈我不會〉。（圖／索尼提供）

▲詹懷雲難得脫上衣秀出身材。（圖／索尼提供）

〈我不會〉由蕭秉治打造一首搖滾入魂的情歌，蕭秉治表示在創作〈我不會〉時，歌詞想要表達的是下定決心告別身邊那個不珍惜自己的人，勇敢邁向全新的生活，針對副歌大量的八度音階，邱軍覺得最難的地方是怎樣表現出不同副歌段落之間的差異，整首歌最高潮的嘶吼高音，他試了好多個不同的版本，最後在一小口威士忌入喉之後才終於成功。

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