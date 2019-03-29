瑞莎爸被黑道威脅流亡　媽媽兼3職養家「等了他5年」

記者許逸群／台北報導

拿到台灣身分證的烏克蘭女星瑞莎，日前接受中視《改變的起點》節目透露，早年在烏克蘭，父親曾被黑道威脅流亡海外，生死未卜，但母親無怨悔地等了5年。

▲瑞莎分享台灣身分證。（圖／中視提供）

擁有經濟碩士卻轉行當模特兒、藝人的瑞莎，出生富裕家庭，爸爸是心臟科醫師、媽媽是經濟學教授。她回想父親早年從醫生轉做商人時，被黑道天天威脅，「在烏克蘭做生意，那時候太危險了，然後媽媽一直說『我沒辦法，我每一天起床都很害怕，擔心我孩子還有沒有活著』。」她父親後來流亡海外，母親身兼三份工作養家，無怨無悔等了父親5年，扛起整個家。

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如今是幸福台灣媳婦的瑞莎，也在節目中透露，她最愛老公Mike的上裸胸肌。兩人當年雖一見傾心，但交往之初遭到Mike父母親反對。她說道：「有些人的家長，可能比較沒有辦法接受外國人的媳婦。我老公還跟爸爸冷戰了半年多。因為他爸爸覺得這個女生就是，要跟他兒子玩一玩，要讓他心痛，就會甩他了這樣子。」

好在Ｍike一直沒有放棄，瑞莎回憶當年老公每周從大陸飛回台灣，到她家陽台上演求婚記，「他說我會到50歲、60歲，每個周末跟你求婚，我不會放棄，我只要跟你，我不要別人！」因為老公這句承諾，深深打動瑞莎，讓她勇敢再次踏入婚姻殿堂。