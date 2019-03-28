台灣電音DJ JUNIOR「新專輯紅到國外」　確定AI夜店加碼表演

記者洪文／綜合報導



台灣DJ JUNIOR近日推出首張英文電音原創專輯《Ai -Junior & Friends》，發行首周在台灣開出紅盤，空降各大西洋專輯排行榜冠軍與前十強，新曲《No Coming Back From You》名列國際音樂網站《Beatport》的BIGROOM曲風排行榜TOP2，再加上之前DJ JUNIOR在全球走紅的發燒單曲〈SCARS〉，順勢形成兩首作品同時皆打入前二十強的傲人成就，現在確定4月26日舉辦慶功派對，答謝歌迷。

▲DJ Junior新專輯攻佔各大排行榜冠軍寶座。（圖／索尼音樂提供）



首張英文電音原創專輯《Ai -Junior & Friends》專輯勇奪博客來西洋專輯排行榜的冠軍寶座、佳佳唱片的西洋專輯排行榜冠軍、博客來專輯綜合類別的季軍，並打入五大唱片西洋專輯排行榜的前十強，發行當天更是博客來今日即時的西洋專輯榜冠軍寶座，第一名的紀錄延續3天不衰，徹底展現台灣製造的音樂實力，更為台灣電音市場注入一股強心劑。DJ JUNIOR 表示：「一直以來我都在想，為何我們都放其他國際DJ的作品，或是混音其他DJ的音樂，我希望能夠在各大音樂季的舞台上演出台灣製造的歌曲，獲得全世界喜歡電子音樂族群的共鳴，讓他們真心喜歡我們的音樂，很高興正式跨出這一大步！」

收錄在新專輯的作品《No Coming Back From You》隨著全球發行，靠著耳熟能詳的旋律和節奏成功名列國際音樂網站《Beatport》的BIGROOM 曲風排行榜TOP2，再加上之前DJ JUNIOR在全球走紅的發燒單曲〈SCARS〉，順勢形成兩首作品同時皆打入前20強的傲人成就。

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為慶祝首張英文電音原創專輯《Ai -Junior & Friends》締造空前的成功，新專輯慶功派對確定於4/26於台北信義區頂級夜店 Ai Nightclub 盛大舉辦。

▲DJ Junior夜店表演照片。（圖／索尼音樂提供）



其實DJ JUNIOR藉著本身對於音樂的敏銳力，馳騁於各式流行音樂的旋律中，在國際間展現出最具震撼的DJ演出，不僅遠赴比利時，正式登上全球電音迷瘋狂朝聖的戶外大型音樂季Tomorrowland的舞台演出，近年來多次受邀在ULTRA MUSIC FESTIVAL的韓國站、日本站、歐洲站，和新加坡站演出，也獲邀到DWP、ZOUKOUT等知名戶外音樂季中展現深厚的演出功力，儼然成為亞洲人氣響噹噹的DJ天王。

在演出獲得空前成功之餘，JUNIOR對音樂創作更是不遺餘力，持續推出作品的他，並被世界百大冠軍DJ天王Hardwell所屬的電音廠牌Revealed Music相中，獲邀入旗下，與Maddix共同發表創作單曲《TRABANCA》，強勁中帶有中毒式的旋律，連HARDWELL欽點該曲為他最喜愛的前五首歌曲之一，順勢讓《TRABANCA》躍登國際電音指標平台Beatport中的Big Room曲風榜榜首，創下多日蟬聯冠軍的耀眼成就。

▲DJ Junior登上Tomorrowland。（圖／索尼音樂提供）



此次由DJ JUNIOR領軍，推出首張電音原創專輯《Ai -Junior & Friends》引領整組團隊製作籌備耗時超過一年，收錄15首國際級作品，更把其中5首原創曲的加長版收錄其中，讓喜愛電音的同好和新生代DJ們都可以跟他一起玩音樂，對於首張電音原創專輯《Ai -Junior & Friends》，DJ JUNIOR 表示：「在電子音樂的世界中，我認識很多好朋友，音樂讓我們無話不談，希望所有聽這張專輯的樂迷們，都能成為是我的朋友。」此信念獲得索尼音樂的大力肯定，並正式於全球發行。



向來不吝惜栽培新生代的DJ JUNIOR這次與年僅20歲的天才製作音樂人Showmain和新生代音樂人Mylok等好友一起以玩音樂的概念，推出首張英文電音原創專輯《Ai -Junior & Friends》。從12歲開始接觸電子音樂的Showmain，數年前開始投入創作領域，顯露他天生在編曲與架構的不凡敏銳度，Showmain與DJ JUNIOR兩人透過音樂創作成為好友，再加上DJ JUNIOR熟稔國際電音的趨勢與曲風，和多年來游刃有餘的創作功力，也因此讓整張專輯無論在創作、編曲和製作上更加成熟完備。

▲DJ Junior戶外演出。（圖／索尼音樂提供）



專輯當中一首歌《Turn Off The Light》創作靈感來自於在淡水聽見海浪拍打岸上潮水聲，其中的人聲還是Showmain錄音配唱，再透過製作軟體轉化，呈現適合電子音樂的洗腦聲線，非常特別。

而《December》、《Rookie》和《Photographer》的人聲則是出自YUTY，順勢讓YUTY跨刀專輯成功。其實她是Showmain朋友的朋友，Showmain製作時得知她蠻會唱歌的，因此提供一小段歌詞給她，請她用智慧型手機錄製清唱一段語音訊息回傳給他，就這樣成為《December》歌曲的人聲元素，發生在周遭的科技成為音樂創作的方式之一，儘管曲風帶有夏天清爽感，卻因是在12月創作的作品，因此命名為《December》。