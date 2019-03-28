徒步旅人在西班牙遇見家鄉味！車勝元民宿開張...暖哭了

文／艾利斯

透過南韓王牌製作人羅PD與演員們這麼多次的合作，這次推出的新韓綜《西班牙寄宿家庭》，就像是原本的《三時三餐（一日三餐）》對海外遊子開放，然後不分國籍地奉上溫馨的飯菜與住宿的節目。然後開播目前兩集，就已經超越《姜食堂》的收視率了。

（圖／愛奇藝台灣站提供）



在節目意圖上走「暖心路線」，就跟剛下檔的《咖啡朋友Coffee Friends》一樣，從原本單純的經營，再加上具有社會公益概念來經營節目。而也因為車勝元和柳海真在過去的節目當中有著明確的角色定位，但之前節目當中的「兒子們」孫浩俊和南柱赫都在拍攝韓劇《如此耀眼》，進而找來了兩個人都認識，在時尚上又有可以跟車嬸搭檔、在勞力活上也可以使得上力，並且有個人特色的裴正南來一起演出節目。



雖然時間很短，他們是真的很認真地在經營一間民宿。每個星期六都很期待看他們在房客入住時全員迎接的畫面，然後誠心誠意地奉上騰騰的家鄉飯，尤其是他們對第一位客人的想要多為他做一點什麼的心意，以及為隔天雖然沒有訂早餐卻也準備了三明治的過客，讓人感動。

請繼續往下閱讀...

（圖／愛奇藝台灣站提供）



這也讓我想到，在韓劇《第3種魅力》當中徐康俊因為失戀而療傷的地方，其實也是聖地牙哥朝聖之路的其中一條路線（葡萄牙路線）。在聖地牙哥朝聖之路，主要路線有三條，分別是西班牙、葡萄牙和法國南部，如果說要從其他國家走也是可以，而時間約莫花上一個月。



朝聖之路而就如同代號「皇帝」的第一位客人所說，每個人走上這條路都有著不同的原因，「因為走路成為了日常，每天專注在於那個瞬間而生活著，所以『不是煩惱得以解決，而是根本想不起煩惱』，這是朝聖之路的魅力。」這也聽完讓人想要走上一遭啊。

本文由Wonderlab，艾利斯的追劇外一章授權提供

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多艾利斯專欄文章