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范冰冰開美容院！　男友李晨站C位剪綵…破分手傳言

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星范冰冰因逃稅風波後，演藝事業陷入停擺，不過最新動向曝光了！她近日被拍到現身某家美容院，據傳是自己新開的店，且開幕時男友李晨、弟弟范丞丞都到場支持，再度粉碎分手傳言。

▲▼范冰冰、李晨認愛3周年。（圖／翻攝自微博） 

▲范冰冰、李晨經歷逃稅風波，被多次傳分手。（圖／翻攝自微博）

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據《新浪娛樂》報導，范冰冰頂著素顏到美容院，關心現場佈置的環境。她戴著口罩，細眉沒上眼妝，模樣清秀，現場有工作人員忙著整理，店鋪26日開業影片曝光，男友李晨站在中間剪綵，還有女星馬蘇、弟弟范丞丞、旗下藝人彭小苒、男神胡兵等人都到場參加。

▲▼范冰冰被拍到頂著素顏，到自己開設的美容院打點環境。（圖／翻攝自陸網／新浪娛樂）

▲▼范冰冰被拍到頂著素顏，到自己開設的美容院打點環境。（圖／翻攝自陸網／新浪娛樂）

▲▼范冰冰被拍到頂著素顏，到自己開設的美容院打點環境。（圖／翻攝自陸網／新浪娛樂）

自從陰陽合約風波爆發，范冰冰和李晨時常傳出分手，雖然已經接受男方求婚，遲遲沒有更進一步的婚期發表，感情現狀受到外界關注。她發表道歉聲明後，男友公開發文「甭管多難，咱們一起渡過去」，還被拍到男友和媽媽接機弟弟范丞丞，現在美容院開幕，男友力挺還站在C位剪綵，顯見感情穩定。

▲▼范冰冰美容院開幕，弟弟范丞丞、男友李晨都到場支持。（圖／翻攝自微博／娛樂有飯）

▲范冰冰美容院開幕，弟弟范丞丞、男友李晨都到場支持。（圖／翻攝自微博／娛樂有飯）

范冰冰被爆涉入「陰陽合約」，涉及逃漏稅接受相關單位調查，隨後公開發表道歉聲明，被重罰新台幣40億元。她消失螢光幕已經將近1年，日前傳出3月會上映主演電影《她殺》，被視為回歸第一個作品。

►范冰冰美容院開幕。（影片連結請按此）

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