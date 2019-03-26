李妍憬「從洗頭小妹開始」存錢10年買房！　「每月房貸3萬多」被酸好有錢…氣炸

記者李湘文／綜合報導

藝人李妍憬出道超過10年，一路努力存錢，終於在近日買下自己的第一間房，就算每個月要繳3.8萬的房貸，也覺得開心：「雖然只是個小房子，但對我的意義非常重大，感謝主！」然而，她分享喜訊後，遭部分網友狂酸，心情立刻變差，忍不住回擊：「有時間酸我，怎麼不多努力一點？」

▲李妍憬存錢10幾年買第一間房。（圖／翻攝自臉書／李妍憬）

李妍憬錄製《小明星大跟班》，透露最近向銀行貸款，買下台北市15坪、1000多萬的套房，以後每個月要付3.8萬元的房貸。她雖然出道多年，但因為個性獨立，一直沒有拿家裡財產，靠自己存錢養家，所以直到現在33歲才第一次買房，笑說之後真的要更努力，才能應付緊繃的房貸壓力：「別仇富，因為都是努力拼的，而且現在真的是要負了！」

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▲李妍憬上節目分享買房喜訊。（圖／翻攝自臉書／李妍憬）

不過，李妍憬分享買房消息後，雖然得到不少粉絲賀喜，同時也引來酸民嗆「好有錢，可以付3萬多的房貸」，讓她一下子氣炸。她無奈表示：「大哥大姐，人都是努力出來的好嗎，我又不是含著金湯匙出來的，我也是很努力從洗頭小妹爬到現在！白眼狂翻！有時間酸我，怎麼不多努力一點？」她強調，大家賺的都是「辛苦錢」，希望不要隨便否定別人的努力。