勝利夜店再爆香港貴婦金主！　「洗米嫂」曬照洩私交

記者陳芊秀／綜合報導

南韓勝利事件延燒到海外，繼傳出有「台灣林太」當金主後，和香港「洗米嫂」陳慧玲拍的合照也在網路瘋傳，女方因此被傳也有入股夜店。陳慧玲是「太陽娛樂」老闆周焯華的妻子，除了丈夫是身價百億的澳門賭場大亨，本身也是企業女強人，面對外界好奇，否認說道：「只是2次活動見到。」

▲陳慧玲被暗指入股勝利夜店，為此親自回應。（圖／翻攝自IG／勝利、陳慧玲）

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據香港《蘋果日報》報導，陳慧玲2015年在新加坡參加BIGBANG演唱會，並且帶著女兒到後台和歌手合照，如今照片在陸網瘋傳，被暗指和勝利有私交。她表示其實不認識對方，只是2次活動見到面，請人安排合照而已，有關被傳入股夜店，則說：「有個Sun字就猜太陽娛樂或我有份投資，是不是太有想像力，如果看演唱會，到後台和歌手拍下合照就算認識，那不就認識很多人。」

▲陳慧玲是澳門百億大亨周焯華的妻子。（圖／翻攝自臉書／陳慧玲）

▲陳慧玲被陸網翻出過去曬出和BIGBANG的合照。（圖／翻攝自微博／娛樂有飯）

陳慧玲和百億老公周焯華、辣模Mandy Lieu（劉碧麗）三角關係受到全港關注，正宮地位深獲周家人力挺，且長年在大陸、香港、澳門等地投資事業，這次因勝利事件再度成為話題人物。她曾2次見過勝利，包括2015年新加坡演唱會，另一次是大女兒周梓潼舉辦生日派對，請男方來當音樂DJ。