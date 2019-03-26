工作人員爆馬國賢不敬業　苦等3小時只回「2句話」全場傻眼

記者林彥君／台北報導

曹西平、馬國賢日前上中天《小明星大跟班》，聊主題「工作人員說的是真的嗎 藝人Re稿真實面」，工作人員爆料和馬國賢Re稿是「災難」，不只Re不出東西，甚至還常常不Re稿。曹西平則是被爆Re稿因太愛閒話家常、狂岔題，Re稿完全沒重點。

▲馬國賢被指Re稿沒重點又不敬業。（圖／中天提供）

節目中曝光馬國賢和工作人員的Re稿錄音檔，工作人員電話中詢問馬國賢「進演藝圈這麼久，自認最風光的是哪三件事？」只聽見馬國賢講不出所以然，然後表示自己要去吃飯，請工作人員3小時後再打來，結果3小時後工作人員再次去電，他的回答竟是「我活著就很風光」、「我走到哪都是焦點。」讓工作人員超傻眼，直指馬國賢「記性不好就算了，還不敬業！」讓馬國賢當場尷尬到不行。

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工作人員則指出曹西平講電話完全掛不了電話，「搞了快一個小時，都在講別的，Re一Re突然問收視率，所以每次跟他Re稿前，都要先研讀好他上過的每一集的收視率，若收視率不好，還得幫他想理由，搞得好像在跟電視台長官開會。」

▲曹西平Re稿太愛閒話家常，讓工作人員很困擾。（圖／中天提供）

而Re稿錄音檔一播放出來，更是笑料不斷，只聽見曹西平完全不回答工作人員的問題，狂聊自己的近況跟過去，還提及天氣溫度變化，要工作人員注意身體。曹西平笑稱，自己很愛接到工作人員電話，「因為突然有人打電話來，會覺得很感動。」搞笑吐露獨居寂寞心聲，主持人吳宗憲則巧妙下註解，接到電話當下的OS應該是「天堂有路你不去，地獄無門你闖進來，對吧？」節目28日播出。