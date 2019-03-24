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周興哲攻蛋票2分鐘賣光！　揪趙岱新晨跑甜笑：她都落後2圈

記者盧薇淩／台北報導

周興哲首攻蛋成就解鎖，將於5月11日舉辦2019「你，好不好」台北小巨蛋演唱會，門票23日中午1點開賣，創下2分鐘完售的完美佳績。捷報傳來時，他正和好友在外相聚，感動到說不出話來。不過傳出捷報同時，主辦方也發現網路上黃牛肆虐，且特A前五排最貴，黃牛票居然賣到36000元，比原價超出近10倍。

▲▼周興哲小巨蛋門票秒殺，女友趙岱新 。（圖／索尼音樂、翻攝IG）

周興哲平時常和女友趙岱新一起跑步。（圖／索尼音樂、翻攝IG）

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近期為演唱會積極上課，不但健身、還上歌唱課，周興哲謙虛表示：「希望能不斷的進步，追求最完美的，呈獻給親愛的小興星們！」此外，他也偕女友每天晨跑5圈以上練肺活量，笑說雖然女友會落隊兩圈，但最後兩人還是會遇到，「愛情長跑」令人欣羨不已。

▲▼周興哲小巨蛋門票秒殺，女友趙岱新 。（圖／索尼音樂、翻攝IG）

▲周興哲小巨蛋門票秒殺。（圖／翻攝IG）

周興哲初攻蛋即寫下完售佳績，僅2分鐘售罄1萬1千張票，當時他正跟哥們hang out，人在車上的他聽到好消息，震驚得說不出話來。不過網路上黃牛肆虐，經紀公司表示，當初認為Eric的族群比較年輕，所以當初訂票價時也刻意較親民，最貴票價僅3800元，但美意卻被黃牛利用，令人相當痛心，在此也呼籲粉絲們千萬不要買黃牛票，目前周興哲和公司正奔走協調加場機會，也請粉絲們先別心急。

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