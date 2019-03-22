道具槍射中眼角　美鄉村歌手身亡…享年35歲

記者傅家妤／綜合報導

美國鄉村歌手賈斯汀卡爾特（Justin Carter）於16日在位於德州家中被道具手槍射中眼角，意外身亡，享年35歲。他的經紀公司22日也發出聲明證實此消息，並透露賈斯汀卡爾特的母親，目前正在為他籌募喪禮費用。

▲賈斯汀卡爾特中槍身亡。（圖／翻攝自IG／賈斯汀卡爾特粉絲專頁）

賈斯汀卡爾特擁有渾厚嗓音，極具天賦，被視為天王葛斯布魯克（Garth Brooks）的接班人，他在發生意外前的一個星期，剛被簽進一家新的經紀公司，正在籌備新專輯，沒想到卻不幸發生意外身亡，讓眾人惋惜不已。

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據悉，賈斯汀卡爾特是在家中中槍身亡，他的母親Cindy透露當時他正在拍攝MV，他把手槍放在衣服口袋中，沒想到該道具槍卻突然走火，射中他的眼角。他的家人也在IG上發出聲明，已經成立基金，希望為他籌募喪禮費用。

▲賈斯汀卡爾特粉絲專頁代發聲明。（圖／翻攝自IG／賈斯汀卡爾特粉絲專頁）

賈斯汀卡爾特的母親Cindy在接受外媒採訪時也提及，由於兒子曾經當過兵，所以會向美國退伍軍人事務部詢問，兒子是否有符合條件，請該事務部協助舉辦婚禮。隨後賈斯汀卡爾特所屬的經紀公司《Triple Threat》也透露仍會幫他推出新專輯，並將收入全捐給他的家屬當喪禮費用。