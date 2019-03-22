ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

道具槍射中眼角　美鄉村歌手身亡…享年35歲

記者傅家妤／綜合報導

美國鄉村歌手賈斯汀卡爾特（Justin Carter）於16日在位於德州家中被道具手槍射中眼角，意外身亡，享年35歲。他的經紀公司22日也發出聲明證實此消息，並透露賈斯汀卡爾特的母親，目前正在為他籌募喪禮費用。

▲▼Justin Carter。（圖／翻攝自IG／Justin Carter）

▲賈斯汀卡爾特中槍身亡。（圖／翻攝自IG／賈斯汀卡爾特粉絲專頁）

賈斯汀卡爾特擁有渾厚嗓音，極具天賦，被視為天王葛斯布魯克（Garth Brooks）的接班人，他在發生意外前的一個星期，剛被簽進一家新的經紀公司，正在籌備新專輯，沒想到卻不幸發生意外身亡，讓眾人惋惜不已。

請繼續往下閱讀...

據悉，賈斯汀卡爾特是在家中中槍身亡，他的母親Cindy透露當時他正在拍攝MV，他把手槍放在衣服口袋中，沒想到該道具槍卻突然走火，射中他的眼角。他的家人也在IG上發出聲明，已經成立基金，希望為他籌募喪禮費用。

▲▼Justin Carter。（圖／翻攝自IG／Justin Carter）

▲賈斯汀卡爾特粉絲專頁代發聲明。（圖／翻攝自IG／賈斯汀卡爾特粉絲專頁）

賈斯汀卡爾特的母親Cindy在接受外媒採訪時也提及，由於兒子曾經當過兵，所以會向美國退伍軍人事務部詢問，兒子是否有符合條件，請該事務部協助舉辦婚禮。隨後賈斯汀卡爾特所屬的經紀公司《Triple Threat》也透露仍會幫他推出新專輯，並將收入全捐給他的家屬當喪禮費用。

法比歐認愛翹臀台灣妹！　 「2舉動寵翻女友」鬆口羞曝：想結婚

推薦閱讀

陽明山採海芋「遇到女神」！　被拍4正面照…電暈男網友：太正

陽明山採海芋「遇到女神」！　被拍4正面照…電暈男網友：太正

野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

同一天宣布「結婚、離婚」　阿Sa隔9年罕見吐心聲！

同一天宣布「結婚、離婚」　阿Sa隔9年罕見吐心聲！

IU「勾脖激吻」大12歲男星！　網見影片全崩潰了

IU「勾脖激吻」大12歲男星！　網見影片全崩潰了

勝利夜店失身水藏800人份！　「喝下就會自己走進房」冒活屍動作…受害女看片嚇傻

勝利夜店失身水藏800人份！　「喝下就會自己走進房」冒活屍動作…受害女看片嚇傻

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！　法令紋冒出…驚呆30萬人登熱搜

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！　法令紋冒出…驚呆30萬人登熱搜

G級真人娜美「越南瑤瑤」消失4年變這樣！　復出近照曝光…網看傻：妳誰

G級真人娜美「越南瑤瑤」消失4年變這樣！　復出近照曝光…網看傻：妳誰

100kg厚片女友「高顏值伴娘團」美腿全露！　急搶捧花尖叫：我願意❤超甜影片曝光

100kg厚片女友「高顏值伴娘團」美腿全露！　急搶捧花尖叫：我願意❤超甜影片曝光

獨家／歐陽龍：見鬼了！　「支持一個中國」心疼娜娜

獨家／歐陽龍：見鬼了！　「支持一個中國」心疼娜娜

快訊／歐陽娜娜：身為中國人為傲！「支持一個中國原則」

快訊／歐陽娜娜：身為中國人為傲！「支持一個中國原則」

資深女星改賣蔥油餅　豪賺「陽明山3房」再蓋飯店當CEO

資深女星改賣蔥油餅　豪賺「陽明山3房」再蓋飯店當CEO

女神卡卡恢單1月「新歡是鷹眼」　一有時間就黏TT…前妻女兒也愛她！

女神卡卡恢單1月「新歡是鷹眼」　一有時間就黏TT…前妻女兒也愛她！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

陽明山採海芋「遇到女神」！　被拍4正面照…電暈男網友：太正

野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

同一天宣布「結婚、離婚」　阿Sa隔9年罕見吐心聲！

IU「勾脖激吻」大12歲男星！　網見影片全崩潰了

勝利夜店失身水藏800人份！　「喝下就會自己走進房」冒活屍動作…受害女看片嚇傻

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！　法令紋冒出…驚呆30萬人登熱搜

G級真人娜美「越南瑤瑤」消失4年變這樣！　復出近照曝光…網看傻：妳誰

100kg厚片女友「高顏值伴娘團」美腿全露！　急搶捧花尖叫：我願意❤超甜影片曝光

獨家／歐陽龍：見鬼了！　「支持一個中國」心疼娜娜

快訊／歐陽娜娜：身為中國人為傲！「支持一個中國原則」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

賈斯汀卡爾特, Justin Carter

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 郭宗坤深夜「活跳跳」現身汐止釣蝦場！　柯以柔：不是才剛出院？
  2. 「賀良才上錯人」秘密藏30年曝光！《大時代》江祖平轟烈四角戀大攤牌
  3. 贈獎／逃離性奴囚獄再對抗恐怖份子　《太陽之女》掀爭議熱潮
  4. 「超帥Rapper」Gray被爆死會了！　女生是小5歲電眼正妹
  5. 《大學生》逸祥六塊肌炸出！　「宅男→超Man筋肉男」網友全看傻
  6. 陳文茜術後5天「出院了」：決心加入肺癌早期篩檢志工！
  7. 「最殺動保人士」基哥爆頭、割喉！《捍衛任務3：全面開戰》預告藏2個驚喜
  8. 道具槍射中眼角　美鄉村歌手身亡…享年35歲
  9. 高中男粉當眾丟直球告白　《愛情白皮書》吳岳擎羞：這是第一次
  10. 辜莞允比基尼快包不住！一彎腰潑水「掉出超兇半球」辣翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366