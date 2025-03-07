麋先生夢幻合體五月天阿信　連周杰倫也認證：好聽耶！

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團麋先生高雄巨蛋演唱會於上週末完美落幕，他們當天和師兄五月天阿信夢幻共演，首唱新歌〈偶像〉更是感動全場，連天王周杰倫也留言轉發表示「好聽耶！」阿信幽默回應：「華語樂壇創紀錄的男人頒獎了，麋先生你們得獎了。」

▲麋先生、五月天阿信首度合作歌曲〈偶像〉。（圖／相信音樂提供）

首次與五月天阿信合作，麋先生開心表示：「真的很謝謝信哥，一口答應這個合作，跟麋先生一起創造出這首很有紀念價值的歌曲。」而接連獲得兩位天王級人物的讚賞，團員們也直呼：「能夠被兩位在華語樂壇極具代表性的創作人肯定，真的感到非常榮幸！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

作為〈偶像〉詞曲創作者的麋先生主唱聖皓坦言當初要把歌曲給阿信聽時，心裡有點忐忑、緊張，「信哥一直是我們很仰慕的創作人，也是金曲獎最佳作詞人。第一次把自己寫的歌交給信哥聽，沒想到他竟然沒有任何修改、一次就ok，真的很開心。」阿信則說：「當初聽到這首歌的Demo時就非常喜歡，不管是詞曲、編曲，各方面都覺得很棒。」更誇讚聖皓的歌聲獨具魅力。

▲五月天阿信誇聖皓的歌聲獨具魅力。（圖／相信音樂提供）

其實五月天與麋先生相識多年，曾在許多場合和演唱會上碰面，這次卻是首次在音樂上正式合作，阿信笑稱彼此是「最熟悉的陌生人」。他也提到，麋先生近期成功征服台北小巨蛋和高雄巨蛋、到世界各地開唱，演出場場爆滿，能夠在麋先生創下重要里程碑的時刻與他們合作，感到非常開心。麋先生分享，這次合作契機源於一次輕鬆的閒聊，沒想到最後真的促成，團員表示：「真的非常謝謝信哥在百忙之中抽出時間，和我們一起完成這首很珍貴、很難得的作品。」